К бессмертному игровому залу на Кропоткина приехали полицейские в масках

Сегодня, 5 июня, к дому на улице Кропоткина, 276/1 в Заельцовском районе Новосибирска приехали полицейские — прежде жители этого дома развернули борьбу против павильона с игровыми автоматами, который никак не могут закрыть, несмотря на рейды полиции.

Очевидцы рассказали, что около 10:00 к павильону подъехал микроавтобус с полицейскими в масках. Уже в 10:20 оперативников на месте не было — прибывший на место корреспондент НГС полиции уже не обнаружил. При этом в павильоне была опечатана одна дверь, другая дверь просто была на замке.