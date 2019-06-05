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Происшествия

К бессмертному игровому залу на Кропоткина приехали полицейские в масках

Это уже не первый визит полиции — игровой зал закрывают, но никак не могут закрыть

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Жители соседних домов заметили полицию около 10:00

Фото: очевидец НГС

Сегодня, 5 июня, к дому на улице Кропоткина, 276/1 в Заельцовском районе Новосибирска приехали полицейские — прежде жители этого дома развернули борьбу против павильона с игровыми автоматами, который никак не могут закрыть, несмотря на рейды полиции.

Очевидцы рассказали, что около 10:00 к павильону подъехал микроавтобус с полицейскими в масках. Уже в 10:20 оперативников на месте не было — прибывший на место корреспондент НГС полиции уже не обнаружил. При этом в павильоне была опечатана одна дверь, другая дверь просто была на замке. 

Проблемы с игровыми автоматами в этом месте начались в мае. Жители жаловались на павильон в полицию — после этого в МВД ответили, что из павильона изъяли системные блоки и мониторы. Тем не менее жители утверждали, что павильон работать продолжает. 

Одна из дверей павильона опечатана

Фото: Илья Калинин / НГС

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полицияазартные игры

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КОММЕНТАРИИ (25)

Элен
5 июн 2019 в 11:38

Пожалуйста уберите эту гадость с нашего массива. Нам не нужен этот криминал.

Фото пользователя
dr.Zloy
5 июн 2019 в 11:48

А просто убрать с улиц города всё это уродство в виде павильонов, киосков, контейнеров и прочих овощей/фруктов не судьба?

Местная
5 июн 2019 в 11:46

Да никто это не закрывает. Все прекрасно работают. на первой линии Фрунзе расположились игровые автоматы. Прекрасно существуют с яркими вывесками и световым сопровождением.