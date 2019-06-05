5 июня среда
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 5/10
usd 65.16
eur 73.42
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +19°С
Пробки 5/10
usd 65.16
eur 73.42
Происшествия

Видео: спасатели сняли с 9-го этажа запутавшегося в верёвках промышленного альпиниста

При спуске у монтажника заклинило снаряжение

Поделиться

668
3 Обсудить

Все новости

Все новости

Спасатели забрались по автолестнице на 9-й этаж и помогли монтажнику спуститься вниз

Фото: Алёна Истомина, скриншот видео vk.com/mass54

Новосибирские спасатели и пожарные помогли промышленному альпинисту, который запутался в верёвках и повис на уровне 9-го этажа.

Инцидент произошёл накануне, 4 июня, на улице Пархоменко.

«Информация о том, что человек завис на верёвках на уровне 9-го этажа панельного здания и не может спуститься вниз самостоятельно, поступила на телефон оперативного дежурного МАСС в 16:53. По указанному адресу на улицу Пархоменко в Ленинский район города незамедлительно выехал оперативный экипаж спасателей МАСС, а также пожарная автолестница и бригада врачей скорой медицинской помощи», — рассказали в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

По данным паблика МАСС в соцсети «ВКонтакте», прибывшие на место спасатели поднялись на крышу дома и с помощью альпинистского снаряжения подстраховали зависшего мужчину. Пожарные при этом подняли автолестницу до уровня ног монтажника, чтобы он смог уменьшить нагрузку на верёвки.

«Спасатели МАСС поднялись к мужчине по автолестнице, помогли ему высвободиться из переклинившего снаряжения и, обеспечивая его страховку, сопроводили вниз. Мужчина 1996 года рождения не пострадал, но был передан врачам скорой помощи для осмотра. Как пояснил мужчина, он запенивал швы между панелями дома. При спуске у него заклинило спусковое устройство», — передали в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

Ранее спасатели сняли двух подростков с многоэтажки на улице Связистов. О детях, бегающих по крыше, в МАСС сообщили жители соседних домов.

По теме

ТЕКСТ

Ольга Хмелевская

ТЕГИ

МАСС

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (3)

Анатолий
5 июн 2019 в 10:43

Это всё что нужно знать о проф подготовке нашей молодёжи. Во всех сферах и областях деятельности они ведут себя так. Барахтаются из за всех сил и требуют огромную зарплату в 25 тыщ. А они не подготовлины и на три тысячи рублей. Нужно законодательно установить для молодёжи верхнюю планку по зарплате в три тысячи рублей, а для девушек в две тысячи. И до сорока лет пусть и не мечтают о больших деньгах.

Комментатор хе..ов
5 июн 2019 в 10:42

Новые приключения человека- паука!