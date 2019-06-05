Видео: спасатели сняли с 9-го этажа запутавшегося в верёвках промышленного альпиниста

«Информация о том, что человек завис на верёвках на уровне 9-го этажа панельного здания и не может спуститься вниз самостоятельно, поступила на телефон оперативного дежурного МАСС в 16:53. По указанному адресу на улицу Пархоменко в Ленинский район города незамедлительно выехал оперативный экипаж спасателей МАСС, а также пожарная автолестница и бригада врачей скорой медицинской помощи», — рассказали в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

Новосибирские спасатели и пожарные помогли промышленному альпинисту, который запутался в верёвках и повис на уровне 9-го этажа.

По данным паблика МАСС в соцсети «ВКонтакте», прибывшие на место спасатели поднялись на крышу дома и с помощью альпинистского снаряжения подстраховали зависшего мужчину. Пожарные при этом подняли автолестницу до уровня ног монтажника, чтобы он смог уменьшить нагрузку на верёвки.



«Спасатели МАСС поднялись к мужчине по автолестнице, помогли ему высвободиться из переклинившего снаряжения и, обеспечивая его страховку, сопроводили вниз. Мужчина 1996 года рождения не пострадал, но был передан врачам скорой помощи для осмотра. Как пояснил мужчина, он запенивал швы между панелями дома. При спуске у него заклинило спусковое устройство», — передали в Муниципальной аварийно-спасательной службе.



Ранее спасатели сняли двух подростков с многоэтажки на улице Связистов. О детях, бегающих по крыше, в МАСС сообщили жители соседних домов.