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Дороги и транспорт

Дороги и площадь около аэропорта Толмачёво отремонтируют за 1,2 миллиарда

Удобные подъездные пути и новые парковки станут первым этапом реконструкции аэропорта

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На реконструкцию привокзальной площади потратят больше 1 миллиарда рублей

Фото: аэропорт Толмачёво

Реконструкцию новосибирского аэропорта Толмачёво начнут уже в июле — на ремонт привокзальной площади вместе со всеми подъездными дорогами и автостоянками потратят больше 1 миллиарда рублей.

Информация об этом появилась сегодня на сайте госзакупок. Согласно документации, на первый этап реконструкции аэропорта, в который войдёт реконструкция привокзальной площади, инженерно-технических сооружений и внутриплощадочных сетей, новосибирский аэропорт готов потратить до 1 миллиарда 260 миллионов рублей. 

«Термин "привокзальная площадь" означает совместно дороги, проезды, автостоянки, дорожную разметку и дорожные знаки, ограждения, объекты и сооружения, связанные с необходимостью регулирования и организации движения транспорта и его хранения, участки благоустройства и озеленения», — уточняется в документах закупки.

Работы по реконструкции начнутся уже 1 июля, а закончить их должны до 31 декабря этого года. 

О том, что аэропорт Толмачёво будет реконструировать терминалы внутренних и международных авиалиний, стало известно в середине января 2018 года. Тогда генеральный директор аэропорта Евгений Янкилевич рассказывал, что после реконструкции два терминала объединят в один общий площадью 65 тысяч кв. м, а после расширят его до 95 тысяч кв. м. 

В феврале 2019 года новосибирский аэропорт Толмачёво показал первые эскизы нового терминала — ожидается, что проект стоимостью более 11,5 миллиарда рублей будет реализован до 2022 года. Авторами архитектурной концепции комплекса стало архитектурное бюро SPEECH.

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КОММЕНТАРИИ (32)

АК!
5 июн 2019 в 12:17

аэроэкспресс до толмачево сделайте.

NETROL
5 июн 2019 в 12:23

Когда я хочу припарковаться возле аэропорта - мне говорят "плати деньги, это частная собственность" с конским ценником за парковку. Если это частная собственность на каком основании подъезд к аэропорту ремонтируется за наши налоги?

С левого берега
5 июн 2019 в 12:21

Сделайте бесплатной парковку хотя бы минут на 30!