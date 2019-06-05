Видео: посреди аэропорта Толмачёво устроили грузинские танцы

Сегодня, 5 июня, в новосибирском аэропорту Толмачёво презентовали рейс между Новосибирском и Батуми. В честь нового рейса в международном терминале устроили выступления с грузинскими народными танцами.

«Полеты будут выполняться еженедельно по средам. Вылет из аэропорта Толмачево в 10:20, прилет в Батуми в 12:30 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 13:30 и прилетает в Новосибирск в 21:10», — рассказали в авиакомпании S7 Airlines.

