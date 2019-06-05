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Дороги и транспорт

Видео: посреди аэропорта Толмачёво устроили грузинские танцы

Шоу сделали ради первого рейса, который отправился из Новосибирска в Батуми

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Рейс в Батуми запустила авиакомпания S7 Airlines 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня, 5 июня, в новосибирском аэропорту Толмачёво презентовали рейс между Новосибирском и Батуми. В честь нового рейса в международном терминале устроили выступления с грузинскими народными танцами.

«Полеты будут выполняться еженедельно по средам. Вылет из аэропорта Толмачево в 10:20, прилет в Батуми в 12:30 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 13:30 и прилетает в Новосибирск в 21:10», — рассказали в авиакомпании S7 Airlines. 

В Батуми будут летать лайнеры Airbus A320neo: в них более глубокие багажные полки, розетки с разъемом USB, а также специальные миниатюрные подставки для мобильных устройств.

Для презентации рейса сделали торт в форме самолёта

Фото: Александр Ощепков / НГС

Пассажирам представили сегодня новый рейс

Фото: Александр Ощепков / НГС

В Батуми можно будет улететь по средам

Фото: Александр Ощепков / НГС

О том, что из Новосибирска будет рейс в Батуми, аэропорт Толмачёво объявлял в летнем расписании полётов.

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КОММЕНТАРИИ (38)

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
5 июн 2019 в 10:23

Что там делать-то в Грузии?
Самая нищая республика из всех республик бывшего СССР.
Только за то, что они русских в свое время (1991 год) оккупантами объявили я туда никогда больше не поеду.
Пусть деньги на других зарабатывают.
Либо прощение за свое поведение в конце 80-х начале 90-х у русских вымаливают.

Служили Вместе Мы У Генерала Кумова
5 июн 2019 в 10:28

Гамарджоба всем !!! Грузины хорошие люди и страна красивая и гостеприимная !! Жаль наши правители не дружат !!! Очень жаль !!!

Санек
5 июн 2019 в 10:16

19.06 лечу на этом рейсе.Первый раз в Грузию.Все отдыхающие,которые там были в восторге.Вот и проверим 😀