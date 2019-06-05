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Утечку газа ликвидировали после жалоб жителей десятка улиц

Неприятный запах напугал людей в Ленинском районе

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Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В Ленинском районе Новосибирска ликвидировали источник неприятного запаха — им оказалась утечка газа.

Жители района почувствовали запах поздно вечером — они сообщили об этом в редакцию НГС и специалистам

Сегодня утром, 5 июня, дежурный единой службы 112 рассказал корреспонденту НГС, что источник запаха ликвидирован.

«Жаловались жители на неприятный запах газа — там улиц 10, наверное, было: Стартовая, Титова, Бийская <...> К нам поступили около 30 сообщений, мы задействовали горгаз, облгаз и в 00:50 нашли утечку и устранили её», — прокомментировали в службе.

Также дежурный добавил, что утечку устранили сотрудники облгаза.

В январе 2019 года спасатели выпускали памятку, в которой рассказывали, как избежать взрыва газа в жилом доме.

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утечка газа

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КОММЕНТАРИИ (6)

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Жук
5 июн 2019 в 07:56

"В Ленинском районе Новосибирска ликвидировали источник неприятного запаха - им оказалась утечка запаха."
Елена, я прям в голосину))) Это должно остаться тут!

Житель Троллейки
5 июн 2019 в 07:56

Утечка запаха?)) Это что то новое))НГС, поправьте опечатку в статье.

логин
5 июн 2019 в 08:20

"В Ленинском районе Новосибирска ликвидировали источник неприятного запаха - им оказалась утечка запаха." - Редактор исправьте.