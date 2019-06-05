Утечку газа ликвидировали после жалоб жителей десятка улиц

В Ленинском районе Новосибирска ликвидировали источник неприятного запаха — им оказалась утечка газа.
Жители района почувствовали запах поздно вечером — они сообщили об этом в редакцию НГС и специалистам.
Сегодня утром, 5 июня, дежурный единой службы 112 рассказал корреспонденту НГС, что источник запаха ликвидирован.
«Жаловались жители на неприятный запах газа — там улиц 10, наверное, было: Стартовая, Титова, Бийская <...> К нам поступили около 30 сообщений, мы задействовали горгаз, облгаз и в 00:50 нашли утечку и устранили её», — прокомментировали в службе.
Также дежурный добавил, что утечку устранили сотрудники облгаза.
В январе 2019 года спасатели выпускали памятку, в которой рассказывали, как избежать взрыва газа в жилом доме.