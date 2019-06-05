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Недвижимость

«Вторичка» в Новосибирске подорожала на 9%

Сейчас на вторичном рынке Новосибирска квадратный метр жилья стоит в среднем 71 688 руб

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За последние пять лет вторичная недвижимость в России сильнее всего подорожала в Сочи

Фото: НГС

За последние 5 лет вторичная недвижимость в Новосибирске подорожала на 8,7% — такие данные привели аналитики портала Domofond.ru. 

По мнению экспертов портала, в 2014 году квадратный метр на вторичном рынке в Новосибирске стоил 65 949 рублей, а в 2019 году уже 71 688 рублей.

Всего в исследование портала вошли 115 городов. Цены на вторичную недвижимость выросли в 60 из них и снизились в 55. Сильнее всего вторичная недвижимость подорожала в Сочи (41,2%), Геленджике (32,3%) и Санкт-Петербурге (31%), а больше всего подешевела в Кирове (–22,1%), Элисте (–14,4%) и Смоленске (–13,6%). 

Два месяца назад стоимость аренды однокомнатной квартиры в Новосибирске выросла на 7%, а двухкомнатной — на 12%. Если ещё в марте новосибирцам можно было снять жилье в среднем за 19,2 тысячи рублей, то в апреле — уже за 20,5 тысячи рублей. 

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ТЕГИ

вторичное жилье

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