«Вторичка» в Новосибирске подорожала на 9%

За последние 5 лет вторичная недвижимость в Новосибирске подорожала на 8,7% — такие данные привели аналитики портала Domofond.ru.



По мнению экспертов портала, в 2014 году квадратный метр на вторичном рынке в Новосибирске стоил 65 949 рублей, а в 2019 году уже 71 688 рублей.

Всего в исследование портала вошли 115 городов. Цены на вторичную недвижимость выросли в 60 из них и снизились в 55. Сильнее всего вторичная недвижимость подорожала в Сочи (41,2%), Геленджике (32,3%) и Санкт-Петербурге (31%), а больше всего подешевела в Кирове (–22,1%), Элисте (–14,4%) и Смоленске (–13,6%).