Жители Ленинского района пожаловались на едкий запах в воздухе

Жители Ленинского района в Новосибирске жалуются на разносящийся неприятный запах, но пока неизвестно, откуда он взялся.
Как сообщил читатель НГС Дмитрий, примерно в 23:50 на улице Титова в воздухе появился подозрительный запах, напоминающий запах газа.
— Появился запах газа на улице, позвонил в мэрию, там сказали, что мы не первые обратились с этой жалобой. Газовики уже выехали проверять. Запах вплоть до Бийской улицы, — рассказал Дмитрий.
В Единой дежурно-диспетчерской службе города сообщили, что о подозрительном запахе сообщили в специальную службу.
— Мы передали в Горгаз, они разбираются, — прокомментировали в диспетчерской.
Недавно новосибирцы пожаловались на неприятный запах в центре города.
— Ужасная вонь в центре Новосибирска. Даже на седьмом этаже сильно чем-то воняет, — написал тогда в редакцию читатель НГС.
Новосибирск периодически окутывает дурной запах — больше всего от зловония страдают жители левобережья, а аэропорт Толмачёво однажды даже извинился перед пассажирами за запахи. В июле 2017 года после многочисленных жалоб чиновники создали спецгруппу, которая должна была найти источник жуткой вони, в комиссию вошли специалисты Роспотребнадзора, Института органической химии им. Н.Н. Ворожцова и сотрудники Западно-Сибирского УГМС. Но официально установить, откуда идут эти запахи, чиновники тогда так и не смогли.