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Город

Жители Ленинского района пожаловались на едкий запах в воздухе

По словам горожан, неприятный запах окутал несколько кварталов

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Сильный запах висит над районом уже несколько часов

Фото: Александр Ощепков / НГС

Жители Ленинского района в Новосибирске жалуются на разносящийся неприятный запах, но пока неизвестно, откуда он взялся. 

Как сообщил читатель НГС Дмитрий, примерно в 23:50 на улице Титова в воздухе появился подозрительный запах, напоминающий запах газа. 

— Появился запах газа на улице, позвонил в мэрию, там сказали, что мы не первые обратились с этой жалобой. Газовики уже выехали проверять. Запах вплоть до Бийской улицы, — рассказал Дмитрий. 

В Единой дежурно-диспетчерской службе города сообщили, что о подозрительном запахе сообщили в специальную службу.

— Мы передали в Горгаз, они разбираются, — прокомментировали в диспетчерской. 

Недавно новосибирцы пожаловались на неприятный запах в центре города. 

— Ужасная вонь в центре Новосибирска. Даже на седьмом этаже сильно чем-то воняет, — написал тогда в редакцию читатель НГС.

Новосибирск периодически окутывает дурной запах — больше всего от зловония страдают жители левобережья, а аэропорт Толмачёво однажды даже извинился перед пассажирами за запахи. В июле 2017 года после многочисленных жалоб чиновники создали спецгруппу, которая должна была найти источник жуткой вони, в комиссию вошли специалисты Роспотребнадзора, Института органической химии им. Н.Н. Ворожцова и сотрудники Западно-Сибирского УГМС. Но официально установить, откуда идут эти запахи, чиновники тогда так и не смогли.

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запах газа

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