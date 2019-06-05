Жители Ленинского района пожаловались на едкий запах в воздухе

Жители Ленинского района в Новосибирске жалуются на разносящийся неприятный запах, но пока неизвестно, откуда он взялся.



Как сообщил читатель НГС Дмитрий, примерно в 23:50 на улице Титова в воздухе появился подозрительный запах, напоминающий запах газа.

— Появился запах газа на улице, позвонил в мэрию, там сказали, что мы не первые обратились с этой жалобой. Газовики уже выехали проверять. Запах вплоть до Бийской улицы, — рассказал Дмитрий.

В Единой дежурно-диспетчерской службе города сообщили, что о подозрительном запахе сообщили в специальную службу.