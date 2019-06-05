Новая Toyota Corolla: изучаем, что ей дали платформа Camry и автопилот

Дизайн новой Corolla — это отсылка и к Camry, и к Prius одновременно. И не случайно

Я сделал плохую вещь: сравнил цену топовой Toyota Corolla с близкой по оснащению двухлитровой Camry. У машин одинаковая динамика и почти идентичная комплектация, а разница в цене составляет 31 тысячу рублей, или менее 2%. Конечно, у Corolla есть и более доступные версии ценой от 1,173 миллиона, но близость к Camry при прочих равных — разве это не тревожно? И подкреплён ли этот вызов матчастью?

Габариты возросли несильно. Например, длина прибавилась лишь на 10 мм (до 4 630 мм). Не изменилась и колёсная база, которая и так была внушительной — 2 700 мм. Но технический «фундамент» совершенно новый Фото: Артем Краснов

В этом основное отличие двенадцатого поколения — Corolla впервые построена на той же платформе TNGA, что и Camry, а также новые кроссоверы RAV4 и C-HR. Строго говоря, эта платформа имеет модицикации, и если Camry положена версия GA-K, то Corolla — GA-C. Но, в общем, это один и тот же «суповой набор».

Один из атрибутов новой платформы — независимая задняя подвеска Фото: Артем Краснов

Платформа TNGA отличается от прежних «тележек» повышенной жёсткостью кузова за счёт злоупотребления высокопрочными сталями, плюс акцент сделан на управляемость, что чувствуется и в новой Camry . Впрочем, первой эту «тележку» получил Prius, поэтому платформа TNGA задумана с молитвой о гибридах. Гибридную версию получила и новая Corolla, только в России она, к сожалению или счастью, недоступна. У нас новое шасси сочетается с консервативным мотором 1,6 Dual VVTi, а тот — с шестиступенчатой механикой или вариатором. И коль скоро оценить паровозную тягу гибрида или его экономичность нельзя, сосредоточимся на традиционных ценностях вроде комфорта и управляемости.

В интерьере доминирует дисплей размера XXL Фото: Артем Краснов

Но сначала о салоне, потому что интерьер Corolla избавился наконец от эклектичности, стал визуально чище и как бы увереннее в себе. Мелкие кнопки запылесосил огромный дисплей над центральной консолью, под которым расположилась аккуратная скоба климат-контроля. Если уж проводить параллели с Camry, материалы младшей модели всё же попроще, но спокойный и хорошо читаемый дизайн поднимает градус настроения.

Центральную консоль максимально разгрузили за счёт многофункционального блока, одна из зон которого отвечает за мультимедиа и электронику, другая — за климат-контроль. Правда, пользоваться сенсорным экраном на ходу удобно не всегда Фото: Артем Краснов

В средних и топовых версиях есть камера заднего вида с динамической разметкой. А вот системы навигации нет в принципе Фото: Артем Краснов

Семидюймовый дисплей на панели приборов появляется в версии «Комфорт», но перегружен: цифры спидометра визуально не доминируют, а именно их ищешь чаще всего Фото: Артем Краснов

Между сиденьями есть бокс-подлокотник, но не очень вместительный. Скромен и бардачок Фото: Артем Краснов

Сами сиденья удобные, а в топовой версии имеют комбинированную отделку кожей и тканью. Регулировка поясничного подпора — электрическая Фото: Артем Краснов

Фривольный изгиб передней панели — раньше Toyota избегала нарочитой эффектности Фото: Артем Краснов

Прошлая Corolla нравилась мне мягкостью поступи. Если Skoda Octavia или Ford Focus были острее и чище в управлении, то Corolla сдавала эти рубежи без боя, чтобы переиграть конкурентов в плавности хода. Новинка унаследовала этот настрой, разве что стала более собранной: она не так склонна к раскачке и более чувствительна к гребёнке. Но умение девальвировать выбоины и рельсы осталось: там, где иные гольф-классники «охают» и «лягаются» задней подвеской, Corolla проскакивает с глухим фырканьем, как автомобили классом повыше. Как та же Camry? Ну плюс-минус.

Если прежние Corolla казались вам надёжными, но бесхарактерными, то теперь все силы брошены на появление у модели «харизмы»: и внешней, и по существу Фото: Артем Краснов

При этом исчезла чрезмерная лёгкость руля, характер которого раньше был слишком уж мечтательным и несколько оторванным от реальности. Новая Corolla не стала намного резче, нет: на ней по-прежнему едешь, придерживая руль кончиками пальцев, а не сжимая его судорожно, как кольцо парашюта. Просто теперь она щедрее делится обратной связью и живо откликается на руль. Ты уже не просто дрейфуешь по воле волн, а чувствуешь машину руками, ногами и даже тазом, потому что сиденья теперь ниже, и близость к асфальту обостряет переживания. Как и довольно скромный просвет.

Просвет у Corolla — порядка 150 мм, а под защитой картера еще на сантиметр меньше Фото: Артем Краснов

На трассе Corolla целеустремленная, как лифт, что неудивительно при колёсной базе в 2,7 метра. Безмятежность нарушает в основном аэродинамический шум, который меняет тональность даже в зависимости от направления ветра. В остальном на дальних дистанциях спокойные повадки и хорошие реакции на микроподруливания позволяют расслабиться, а с учётом электронных помощников — расслабиться просто-таки неприлично.

Corolla получила паркет Toyota Safety Sense — автопилот начального уровня Фото: Артем Краснов

Например, активный круиз-контроль самостоятельно распознаёт машины впереди и тормозит, а система автоматического подруливания удерживает Corolla в полосе, так что с известной осмотрительностью можно считать, что едешь на машине с автопилотом. Но если автоторможение — штука в самом деле полезная, то контроль полосности я обычно отключаю, потому что необходимость лавировать между ямами и разметкой-невидимкой заставляет нервничать и электронику, и самого водителя.

Проекционный дисплей показывает скорость и знаки ограничения. Если превысить скорость, знак скоростного лимита покраснеет Фото: Артем Краснов

Есть ещё интересная система распознавания знаков, причём честная, оптическая. То есть машина не помнит расположение знаков благодаря системе навигации (которой, кстати, нет вообще), а именно распознает ограничения скорости и запреты обгона, дублируя их на проекционный дисплей. И распознаёт довольно чётко, не забывая временные знаки и отмену ограничений. Правда, ей не всегда хватает угла обзора, чтобы заметить знак от левого края многополосной дороги.

Если раньше для Corolla предлагался ассортимент моторов объемом 1,3, 1,6 и 1,8 литра, то теперь оставили лишь средний. Причём в той же версии Dual VVTi мощностью 122 л. с. В Европе доступен новый мотор 1,6 (132 л. с.) и турбоагрегат объёмом 1,2 литра (114 л. с.), но для практичных россиян прежний вариант оправдан — меньше рисков. Фото: Артем Краснов

Если шасси Corolla вполне готово к скоростным подвигам, то двигатель 1,6 в паре с вариатором выступают в роли этаких цензоров. При городской езде их дуэт вполне убедителен, и реакции вариатора на движение правой педали настолько пропорциональные, что при известном навыке можно сыграть «калинку-малинку», повышая тон движением ноги. Женщинам определённо понравится эта предсказуемость.

Вариатор имеет ручной режим, но большого смысла в нём нет: коробка и так хорошо реагирует на движения педали газа Фото: Артем Краснов

Но при обгонах тойотовский вариатор по-прежнему зависает на 6000+ об/мин. Это субъективно скрадывает темп разгона, да и сам темп-то, честно говоря, очень средний. Обогнать в полпедали можно разве что трактор, в остальном на каждом спринте жмёшь газ так, что боишься что-нибудь погнуть. Конкуренты вроде Skoda Octavia с её турбомоторами дарят куда большую лёгкость на разгоне.

При активной езде силовой агрегат Corolla настолько смягчает выходы из поворотов, что исследовать возможности нового шасси получается лишь едва. Машина как бы напоминает, что новое шасси дано ей не ради загулов, а безопасности для. Мощные моторы Corolla не положены в принципе: для Европы, например, есть 1,2-литровый турбомотор и новый 1,6-литровый атмосферник. А наиболее динамичные версии — это гибриды с двухлитровым бензиновым мотором (145 л. с.) и электрическим (108 л. с.).

Российские Corolla поставляют из Турции, тогда как большинство конкурентов собирается в России Фото: Артем Краснов

В России Corolla всегда ценили за надёжность и «прозрачность» конструкции. Да, был мезальянс с неудачным «роботом», но в остальном Corolla отличалась агрегатной «разборчивостью», не слишком уповая на модные штучки вроде преселективных автоматов. Этим, видимо, объясняется и нынешняя консервативность в выборе мотора. Что до гибридов, для нас они попросту слишком дороги: Prius, например, уходит за два миллиона рублей, и Corolla вряд ли бы стоила дешевле, что в её случае было бы актом рыночного самосожжения. Prius, кстати, тоже самоустранился в начале 2019 года — теперь его не купить.



Corolla не предлагает совсем простых комплектаций, поэтому даже базовая имеет джентльменский набор оборудования. Но версия, как на фотографии, стоит 1,7 миллиона — здесь и кожаная отделка, и мульмедиа, и зимний пакет, и электронные помощники водителю Фото: Артем Краснов

Сейчас же базовая цена составляет 1,173 миллиона рублей с неплохим набором оборудования: кондиционер, подогревы сидений, система стабилизации, фронтальные и боковые подушки безопасности. Правда, нет аудиосистемы, а вместо мультимедийного экрана будет пластмассовый муляж. Аудиосистема появляется в комплектации «Классик» за 1,261 миллиона, доплата за вариатор — 59 тысяч. Плюс к этому — легкосплавные диски и зимний пакет, который, кстати, включает не только подогрев руля и лобового стекла, но и дополнительный электроотопитель салона. Полноценная мультимедийная система, камера заднего вида, светодиодные фары, круиз-контроль, двухзонный «климат», шторки безопасности — это уже версия «Комфорт» за 1,434 миллиона рублей, которая бывает только с вариатором. И есть еще более дорогие «Престиж» и «Престиж Safety», последняя из которых стоит как раз 1,7 миллиона, имея в активе упомянутые электронные помощники водителю плюс автоматическое переключение дальнего света фар на ближний.



А в былые времена (когда этот трактор был в расцвете сил) Corolla стоила полмиллиона... Фото: Артем Краснов

Но почему же ценовая разница топовой Corolla с двухлитровой Camry сократилась до столько опасных величин? Во многом потому, что Corolla — одна из редких моделей С-класса не местной сборки — её импортируют из Турции. Жертв потребовало и более сложное шасси, ведь ничто в этом мире не бесплатно, и независимая подвеска — тоже.

Длинная база обеспечила простор задних сидений, хотя конкуренты-переростки С-класса в этом аспекте не отстают Фото: Артем Краснов

Багажник у Corolla не слишком большой (471 л), а его проблемой остаются не самый развитый проём и вдвижные петли. Зато запаска — полноразмерная даже для версий с 17-дюймовыми «катками», как на фото Фото: Артем Краснов

Остаётся последний вопрос: на что рассчитывает Corolla при живой Camry и немалом количестве конкурентов-одноклассников, включая Kia Cerato, Hyundai Elantra, Skoda Octavia и Renault Arkana ?

Во всех уголках мира продано свыше 40 млн Toyota Corolla. Правда, модель выпускается с 1966 года, и нынешнее поколение — уже двенадцатое Фото: Артем Краснов

Corolla — самая продаваемая модель в истории мирового автопрома, она заняла вторую строчку по итогам 2018 года в рейтинге общемировых продаж . Вот только в России у неё особый путь. Здесь она не набивается в бестселлеры, как россыпь других тойотовских моделей. Здесь она прикрывает тылы и предлагает альтернативу клиентам, не зацикленным на статусе и клиренсе. А если абстрагироваться от вопросов престижа, размеров и разных тактильных нюансов, Corolla и воспринимается родной сестрой Camry. И если вам нужен какой-то последний довод, чтобы предпочесть ее той же Camry, то вот он: в вас никогда не заподозрят чиновника. Что для порядочных людей может быть плюсом.

Нравится ли вам дизайн (в том числе интерьера) у новой Toyota Corolla? Да, очень здорово

По меркам Corolla — заметный прогресс

И раньше было неплохо

Слишком похожа на другие модели

Совсем не нравится