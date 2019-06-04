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Мой дом

Струя воды пробила асфальт в Ленинском районе

Фонтан забил прямо на парковке

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Фонтан забил около девяти часов вечера

Фото: Маша Хоменко

На улице Невельского в Новосибирске струя воды пробила асфальт — фонтан забил прямо на парковке автомобилей.

«Фотографию мне прислала мама. Это возле её подъезда, <...> мама говорит, что перекрыли, больше она не фотографировала. Машины соседа не было», — рассказала корреспонденту НГС Маша Хоменко, которая раньше жила в этом доме. 

Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска.

В начале года на улице Федосеева прорвало трубу с горячей водой — аварию устранили за пару часов, но после вся дорога покрылась льдом и люди не могли пробираться к жилмассиву. На улице собралась пробка. 

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КОММЕНТАРИИ (1)

Точняк
5 июн 2019 в 00:12

Зато вода бесплатная. Мы воду в чопе экономим, и пользуемся такими ситуациями