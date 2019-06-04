Струя воды пробила асфальт в Ленинском районе

На улице Невельского в Новосибирске струя воды пробила асфальт — фонтан забил прямо на парковке автомобилей.



«Фотографию мне прислала мама. Это возле её подъезда, <...> мама говорит, что перекрыли, больше она не фотографировала. Машины соседа не было», — рассказала корреспонденту НГС Маша Хоменко, которая раньше жила в этом доме.

Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска.

В начале года на улице Федосеева прорвало трубу с горячей водой — аварию устранили за пару часов, но после вся дорога покрылась льдом и люди не могли пробираться к жилмассиву. На улице собралась пробка.