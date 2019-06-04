2 июня в поселке Коченево Новосибирской области сторожевая собака покусала 4-летнего мальчика — от травм ребенок скончался в больнице.
Как сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области, вечером 2 июня мальчик гулял во дворе без присмотра родителей. Во время игры ребенок пробегал мимо находящейся на привязи сторожевой собаки, которая его покусала.
«На крики детей прибежали взрослые. Ребенок был доставлен в ГБУЗ НСО "Коченевская ЦРБ" для оказания ему первой медицинской помощи, где через некоторое время от полученных травм он скончался», — говорится в сообщении СК.
СК уже возбудил дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Три года назад в Карасукском районе Новосибирской области кавказская овчарка загрызла соседского мальчика, зашедшего к ней во двор. Как рассказал НГС.НОВОСТИ знакомый пострадавшей семьи Дмитрий Чиминев, перед тем как выйти на улицу, ребенок спал дома, поэтому мать не услышала, как он проснулся. Собака прокусила ребенку легкое и изорвала горло. Дмитрий пояснил, что ему известно, что собака агрессивная и не первый раз кусает людей. Трагедия произошла в селе Свободное.