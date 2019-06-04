2 июня в поселке Коченево Новосибирской области сторожевая собака покусала 4-летнего мальчика — от травм ребенок скончался в больнице.

Как сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области, вечером 2 июня мальчик гулял во дворе без присмотра родителей. Во время игры ребенок пробегал мимо находящейся на привязи сторожевой собаки, которая его покусала.

«На крики детей прибежали взрослые. Ребенок был доставлен в ГБУЗ НСО "Коченевская ЦРБ" для оказания ему первой медицинской помощи, где через некоторое время от полученных травм он скончался», — говорится в сообщении СК.