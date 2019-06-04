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Происшествия

В Новосибирской области собака сильно покусала маленького ребенка — он умер в больнице

В Следственном комитете возбудили уголовное дело

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Погибший гулял во дворе без присмотра 

Фото: РИА Новости

2 июня в поселке Коченево Новосибирской области сторожевая собака покусала 4-летнего мальчика — от травм ребенок скончался в больнице.

Как сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области, вечером 2 июня мальчик гулял во дворе без присмотра родителей. Во время игры ребенок пробегал мимо находящейся на привязи сторожевой собаки, которая его покусала. 

«На крики детей прибежали взрослые. Ребенок был доставлен в ГБУЗ НСО "Коченевская ЦРБ" для оказания ему первой медицинской помощи, где через некоторое время от полученных травм он скончался», — говорится в сообщении СК. 

СК уже возбудил дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Три года назад в Карасукском районе Новосибирской области кавказская овчарка загрызла соседского мальчика, зашедшего к ней во двор. Как рассказал НГС.НОВОСТИ знакомый пострадавшей семьи Дмитрий Чиминев, перед тем как выйти на улицу, ребенок спал дома, поэтому мать не услышала, как он проснулся. Собака прокусила ребенку легкое и изорвала горло. Дмитрий пояснил, что ему известно, что собака агрессивная и не первый раз кусает людей. Трагедия произошла в селе Свободное.

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КОММЕНТАРИИ (28)

Точняк
4 июн 2019 в 23:25

Хозяина собаки привлеч

Коляныч
4 июн 2019 в 23:27

Наверное, это был очень злой ребёнок! Животные ведь всегда чувствуют нехороших людей, да, зоозащитники? А на хороших они никогда и не нападают...

Анонимно из Канады
4 июн 2019 в 23:32

Мда. Зоозащитники опять защищать будут? Считаю, что всех бездомных псов нужно истребить. Тех же, что "находятся на привязи" - нужно еще посмотреть что это за привязь, на какой территории? И вообще у меня вопрос к собачникам и зоозащитникам - если вот так собака берет и убивает - это какая--то особенная собака, предназначенная для убийства? Тогда как обеспечивается контроль таких опасных пород? Или все собаки на эо способны? Ну тогда тем более - где контроль, лицензии, содержание? Надеюсь, хозяину дадут высшее наказание, не меньше.