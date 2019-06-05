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Развлечения

Новосибирец написал портрет героя Афганистана на срезе яблочной косточки

Процесс изготовления миниатюры Владимир Анискин снял на видео

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Микроминиатюрист Владимир Анискин решил подарить портрет Героя Советского Союза, воина-афганца Александра Демакова новосибирскому военному училищу

Фото: Владимир Анискин

Микроминиатюрист Владимир Анискин написал портрет героя-новосибирца, участника войны в Афганистане лейтенанта Александра Демакова — картина уместилась на срезе яблочной косточки.

«Я собираюсь эту работу подарить Новосибирскому военному командному училищу, в котором учился. <…> Герой Советского Союза Александр Демаков воевал в Афгане. Прикрывая отряд своих солдат, остался на позиции и, когда закончились патроны, подорвал себя гранатой вместе с душманами. <…> Почему Демаков? Когда я учился в школе, наш пионерский отряд носил имя Александра Демакова, потом я переехал на улицу Демакова, а потом, когда я учился в училище, нашу роту перевели в расположение, где жил Александр Демаков. Поэтому он присутствовал в моей жизни неоднократно», — рассказал корреспонденту НГС Владимир Анискин.

Микроминиатюра сделана из яблочной косточки, у которой на залитом белым полимером срезе чёрной акварельной краской нарисован портрет новосибирского героя. Подготовительная работа к созданию этой миниатюры заняла пару дней, а сам процесс рисования длился 6 часов. 

В начале мая Владимир Анискин нарисовал на рисовом зёрнышке ко Дню Победы трёхмиллиметровую скульптуру воина-освободителя, а 31 мая на «Народной премии НГС» вручал статуэтки победителям.

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ТЕГИ

микроминиатюраВладимир Анискин

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КОММЕНТАРИИ (3)

ЫЫЫ
5 июн 2019 в 14:13

Ну КроссафчеГ, чо. А зачем?

cerb
5 июн 2019 в 14:12

О!..на зернышке человек годно исполнил..
а кому-то и кружки мало - криво косо лепит

Точняк
5 июн 2019 в 14:20

Зернышками мусорят, а мне потом подметать