Новосибирец написал портрет героя Афганистана на срезе яблочной косточки

Микроминиатюрист Владимир Анискин написал портрет героя-новосибирца, участника войны в Афганистане лейтенанта Александра Демакова — картина уместилась на срезе яблочной косточки.



«Я собираюсь эту работу подарить Новосибирскому военному командному училищу, в котором учился. <…> Герой Советского Союза Александр Демаков воевал в Афгане. Прикрывая отряд своих солдат, остался на позиции и, когда закончились патроны, подорвал себя гранатой вместе с душманами. <…> Почему Демаков? Когда я учился в школе, наш пионерский отряд носил имя Александра Демакова, потом я переехал на улицу Демакова, а потом, когда я учился в училище, нашу роту перевели в расположение, где жил Александр Демаков. Поэтому он присутствовал в моей жизни неоднократно», — рассказал корреспонденту НГС Владимир Анискин.

