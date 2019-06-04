СК начал проверку после отзыва на «Флампе» о смерти младенца в роддоме

В апреле сибирячка потеряла ребёнка при родах в клиническом родильном доме № 6 в Кировском районе Новосибирска — следователи организовали проверку. Об инциденте стало известно после того, как мать ребёнка написала отзыв о работе роддома на «Флампе». В письме женщина сообщила, что врачи отказали ей в госпитализации и не сделали кесарево сечение вовремя. «По всем показаниям у меня должно было быть плановое КС (кесарево сечение. — Прим. ред.). Врач из поликлиники на сроке 38 недель и 5 дней даёт мне направление в рд 6 (роддом № 6 . — Прим. ред.). Я приезжаю в приёмное отделение <...>. Давление у меня на протяжении всей беременности очень сильно скакало, вот и на приёме было для меня очень высокое. Также было сказано врачу про многократное обвитие по УЗИ. Врач отказала в госпитализации, ссылаясь на то, что давление по её меркам не такое уж и высокое у меня, и срок для планового КС у меня не подходит, так как делают плановое КС в этом рд только в 39 недель (до 39 недель у меня оставалось 2 дня)», — написала в отзыве женщина.

Она рассказала, что её отправили домой и выписали направление на роды только на понедельник — почти через неделю. Женщина считает, что именно это могло привести к смерти ребёнка. «Так как 39 недель было бы у меня в пятницу, врач написала на направлении дату понедельника <...>. Но ночью с субботы на воскресенье у меня заболел живот, начались схватки. Я вызвала скорую. Час принимали документы, заполняли все бланки, а я говорила женщине в приёмной, что у меня очень болит живот. <...> Сделали экстренное КС, но не спасли моего малыша. <...> Если бы мне не отказали и оставили меня в рд, то мой малыш был бы жив... Я бы находилась в рд, и можно было ещё спасти моего малыша», — сообщила женщина. Связаться c пострадавшей корреспонденту НГС не удалось. Как сообщили корреспонденту НГС в Следственном комитете по Новосибирской области, ведомство начало проверку. «Пока дополнительной информации нет, потому что проверка проводится в связи с той информацией, которая есть в интернете. <...> Более подробные комментарии будут позже», — сообщили в СК.