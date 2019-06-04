4 июня вторник
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 3/10
usd 65.55
eur 73.22
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +15°С
Пробки 3/10
usd 65.55
eur 73.22
Происшествия

СК начал проверку после отзыва на «Флампе» о смерти младенца в роддоме

Сибирячка написала, что ее ребенок умер, потому что ей отказали в кесаревом сечении

Поделиться

3 977
15 Обсудить

Все новости

Все новости

Жительница Новосибирска потеряла ребёнка при родах в апреле 

Фото: Александр Ощепков

В апреле сибирячка потеряла ребёнка при родах в клиническом родильном доме № 6 в Кировском районе Новосибирска — следователи организовали проверку. 

Об инциденте стало известно после того, как мать ребёнка написала отзыв о работе роддома на «Флампе». В письме женщина сообщила, что врачи отказали ей в госпитализации и не сделали кесарево сечение вовремя. 

«По всем показаниям у меня должно было быть плановое КС (кесарево сечение. — Прим. ред.). Врач из поликлиники на сроке 38 недель и 5 дней даёт мне направление в рд 6 (роддом № 6. — Прим. ред.). Я приезжаю в приёмное отделение <...>. Давление у меня на протяжении всей беременности очень сильно скакало, вот и на приёме было для меня очень высокое. Также было сказано врачу про многократное обвитие по УЗИ. Врач отказала в госпитализации, ссылаясь на то, что давление по её меркам не такое уж и высокое у меня, и срок для планового КС у меня не подходит, так как делают плановое КС в этом рд только в 39 недель (до 39 недель у меня оставалось 2 дня)», — написала в отзыве женщина. 

Она рассказала, что её отправили домой и выписали направление на роды только на понедельник — почти через неделю. Женщина считает, что именно это могло привести к смерти ребёнка. 

«Так как 39 недель было бы у меня в пятницу, врач написала на направлении дату понедельника <...>. Но ночью с субботы на воскресенье у меня заболел живот, начались схватки. Я вызвала скорую. Час принимали документы, заполняли все бланки, а я говорила женщине в приёмной, что у меня очень болит живот. <...> Сделали экстренное КС, но не спасли моего малыша. <...> Если бы мне не отказали и оставили меня в рд, то мой малыш был бы жив... Я бы находилась в рд, и можно было ещё спасти моего малыша», — сообщила женщина.

Связаться c пострадавшей корреспонденту НГС не удалось. 

Как сообщили корреспонденту НГС в Следственном комитете по Новосибирской области, ведомство начало проверку.

«Пока дополнительной информации нет, потому что проверка проводится в связи с той информацией, которая есть в интернете. <...> Более подробные комментарии будут позже», — сообщили в СК. 

В июле 2014 года подобный случай произошёл в родильном доме № 7 в Первомайском районе: тогда новорождённый мальчик умер на следующий день после появления на свет. Родители ребёнка обратились в суд. 

По теме

ТЕКСТ

Анастасия Нефёдова

ТЕГИ

Проверка СКследователи организовали проверкусмерть ребёнка в больнице

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (15)

Фото пользователя
elka
4 июн 2019 в 19:11

Женщину эту чисто по-человечески жалко, почти выносила ведь и потерять,при этом судя по содержанию новости трубила всем что в риске,что нельзя домой.,но ее не услышали..Может надо было сесть в больнице и просто не уходить, насильно не вытолкали бы,зато ребёночка бы спасли!Жаль что она не была настойчива,если чувствовала что пора..Я бы не ушла с больницы ,села бы и сидела и пусть тащат меня, не пойду и все,потому-что чувствую что нельзя идти домой!Что касается врачей -надо все проверять, пусть СК разберётся и если реально врачи «схалтурили»,то пусть несут ответственность ,я понимаю что ребёнка не вернуть, но если они так исполняют свои обязанности то смертей детей может быть больше.

Андрей
4 июн 2019 в 19:17

Дожили.. Чтобы чего-то добиться, нужно отзыв на флампе писать. И на том спасибо..

Намбер уан
4 июн 2019 в 19:26

Какой кошмар. Бедная женщина. Полностью выносила ребёнка и такое горе.