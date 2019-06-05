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«Работать не могу, жена подала на развод»: архитектора искалечили в больнице, привязав к каталке

Ему пережали нервы — пальцы потеряли чувствительность, и сибиряк лишился работы и увяз в долгах

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Сергей Степанов больше не может работать архитектором — его руки очень плохо двигаются

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Архитектор из Новосибирска, 41-летний Сергей Степанов потребовал Минздрав проверить горбольницу № 1. По его словам, во время лечения его слишком сильно привязали к кровати — настолько, что искалечили руки.

Раньше Сергей Степанов работал архитектором и делал дизайн интерьеров, но с середины февраля 2019 года ему пришлось бросить свое дело из-за травмы. Как рассказал корреспонденту НГС Степанов, ночью 12 февраля он возвращался со дня рождения друга и сильно ушиб голову в темном подъезде.

Сначала он дошёл до своей квартиры и лёг на кровать, но ближе к утру решил всё же поехать в горбольницу на улице Залесского. Добрался на такси. Медицинское обследование показало, что у Сергея Степанова — закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга средней степени тяжести, его положили в нейрохирургическое отделение больницы.

«Обошёл всех врачей с обходным листом — это всё было до вечера. <…> Потом принесли вечером каши, меня положили в палату, и я лёг спать. 

Потом меня начинают будить санитары, спрашивать, где я, знаю ли, кто я. Проверять на адекватность, так скажем. Я говорю: "Отстаньте от меня, я устал, спать хочу". Вкололи мне что-то в вену — какой-то психотропный препарат, не разбираюсь. Я размяк, 

они меня переложили на каталку и отнесли меня в другую палату, где лежат привязанные люди, — палата интенсивной терапии», — описал ситуацию пациент.

Сергей Степанов уверяет, что вёл себя тихо и неагрессивно — хотя и не сразу понял спросонья, что от него хотят. После того как ему ввели препарат, он впал в сонное состояние и даже начал видеть галлюцинации, но это не помешало санитарам всё равно привязать его к каталке, отметил собеседник НГС.

«Они меня привязали покрепче за запястья, за плечи, за ноги. А утром я не смог ложку правой рукой [взять]. Я и сейчас не могу этого делать — у меня левая рука пострадала меньше, и я стал левшой. Сначала я и одеться не мог. Сейчас я научился сам себя обслуживать, но работать не могу, не могу зарабатывать деньги, со мной разводится жена из-за этого», — пояснил Сергей Степанов, добавив, что теперь он увяз в долгах.

Спустя почти три месяца после лечения на его руках всё ещё остаются отметины. Минздрав проводит проверку этого случая 

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Как объяснили архитектору знакомые медики, во время фиксации санитары ему «пережали нервы», и они будут ещё долго восстанавливаться — минимум до конца года. 

Пальцы почти полностью потеряли чувствительность и перестали двигаться как раньше, говорит Степанов. Кроме того, во время лечения в стационаре у него украли телефон — и пациент 2 недели оставался без связи, пока к нему не пришёл брат.

После выписки он решил написать обращения в МВД по Новосибирской области, в региональный минздрав, а также в районную и областную прокуратуру (он предоставил копии документов редакции НГС). Степанов попросил ведомства разобраться и проверить действия медиков на нарушения законов об охране здоровья граждан.

Он добавил, что лечащий врач обещал ему — «это всё отойдёт». Но вместо этого руки постоянно сводит судорогами, а пальцам не возвращается чувствительность даже спустя 3 месяца после случившегося.

«Так как заявитель считает, что его права были нарушены и были совершены противоправные действия, копия обращения была направлена в правоохранительные органы. В настоящий момент также проводится внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности по случаю, описанному в обращении гражданина», — прокомментировали в пресс-службе минздрава Новосибирской области.

В областной прокуратуре в течение двух дней не смогли ответить на запрос НГС о проверке этого случая.

Корреспондент НГС попросила заведующего кафедрой анестезиологии и реаниматологии лечебного факультета НГМУ Владимира Кохно (он же курирует службу анестезиологии и реанимации в областной больнице) ответить на вопрос, почему врачи могут привязать пациента к койке во время лечения. Он отметил, что не может оценить конкретную ситуацию с пациентом Сергеем Степановым.

Но он объяснил, что фиксация пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии проводится после осмотра и соответствующего заключения психиатра. В остальных случаях анестезиологи применяют медикаменты и седативные препараты, чтобы успокоить пациента, который ведёт себя буйно и может навредить себе и другим. 

Обычно пациенты ведут себя неадекватно из-за психических заболеваний либо в состоянии алкогольной или наркотической абстиненции, гораздо реже — из-за реакции организма после операции, отметил Владимир Кохно.

«Если пациент в реанимации проявляет признаки неадекватности, то есть начинает приносить ущерб себе или окружающим, — к нему должен быть приглашён психиатр на консультацию. И если психиатром даётся рекомендация на фиксацию пациента — в этом случае фиксация используется. Отсутствие фиксации может навредить человеку — он может упасть, находясь в неадекватном состоянии, может выпрыгнуть из окна, выйти куда-то, другим пациентам навредить или врачам, такие случаи были», — рассказал куратор службы анестезиологии и реанимации.

Он добавил, что врачи должны проводить фиксацию специальными мягкими материалами, а не жёсткими верёвками.

Ранее в Новосибирске случился скандал из-за того, что няня привязала маленького мальчика к кровати в детской больнице № 3, а потом ушла домой. У мальчика остались на запястьях красные отметины — родители ребёнка также пожаловались в минздрав и полицию. Сразу после инцидента няня была уволена, а главный врач Наталья Никифорова написала заявление по собственному желанию. Позже Никифорову обвинили в мошенничестве и отправили в колонию общего режима на три года со штрафом в 3 миллиона рублей.

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ТЕГИ

скандал в больницереанимация

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КОММЕНТАРИИ (27)

TiG
5 июн 2019 в 19:49

Врет, как дышит. Таким образом фиксируют пациентов если они пытаются встать, обычно это простынь , идет над грудью, проходит в подмышечных впадинах и дальше к кровати. Синяки заработал, когда пытался вставать. Думаю долгое время бухал, потом в больничке без алкоголя к нему пришла белочка и началось

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DjonSilver
5 июн 2019 в 19:46

Как говорится "жена познается в бедности" , туда ей и дорога , ну главная причина это алкоголь я так понимаю и второстепенная - наша убогая медицина ( кого и как учим- так потом и лечимся )

Вика
5 июн 2019 в 19:48

Жене конечно позор полный. Такие и позорят всех женщин.