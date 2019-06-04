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Культура
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Любитель боевиков Олег Захаров снимает детектив про похищение красивой школьницы

Новую игровую короткометражку в кинокомпании начнут снимать в июне

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Режиссёр Олег Захаров в роли бандита в фильме кинокомпании JuniorFilm «Главное — верить!»

Фото: кинокомпания JuniorFilm

Новосибирский кинорежиссёр Олег Захаров возглавил новый проект кинокомпании JuniorFilm — фильм про похищенную школьную красавицу. Олег Захаров подтвердил корреспонденту НГС своё участие в проекте.

«Да, собираемся снимать фильм. <…> С ней (продюсером кинокомпании JuniorFilm Натальей Рузайкиной. — Прим. ред.) ещё предстоит обсудить ряд вопросов. В течение этого обсуждения может поменяться и название, и концепция. <…> Планируем [снимать] детектив», — пояснил кинорежиссёр Олег Захаров.

На сайте новосибирской кинокомпании JuniorFilm жанр нового фильма обозначен как детектив и комедия. По сюжету картины в одной из новосибирских школ пропала самая красивая ученица по имени Каролина. Через какое-то время на телефон её родителей звонят неизвестные и требуют огромный выкуп. Одноклассники Каролины решают заняться расследованием похищения самостоятельно.

Съёмки фильма про похищение школьной красавицы в кинокомпании запланировали начать уже в первой половине июня.

Справка: Олег Захаров — новосибирский кинорежиссёр и руководитель собственной кинокомпании AURUMfilm. Известен своими приключенческими боевиками и эффектными сценами драк в них. В декабре 2018 года получил приз и занял 3-е место в номинации Национальной премии за доброту в искусстве «На благо мира» за короткометражку «Подарите мне минутку». Как режиссёр последнее время активно сотрудничает с кинокомпанией JuniorFilm.

Вчера в кинозале «Синема» прошла премьера короткометражного фильма «Главное — верить!» про Деда Мороза, у которого во время школьного вечера угнали автомобиль с подарками

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съёмки фильмакинокомедиядетектив

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КОММЕНТАРИИ (7)

Точняк Зашкваров Подшконович
4 июн 2019 в 18:55

Где посмотреть этот фильм?

Точняк
4 июн 2019 в 18:47

Лучше бы сняли фильм про труд дворников. Работа очень заметно, особенно зимой

мимо шел
4 июн 2019 в 18:51

Хоспади, заберите уже кто-нибудь у этого "режиссера" камеру!