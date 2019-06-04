Любитель боевиков Олег Захаров снимает детектив про похищение красивой школьницы

«Да, собираемся снимать фильм. <…> С ней (продюсером кинокомпании JuniorFilm Натальей Рузайкиной. — Прим. ред. ) ещё предстоит обсудить ряд вопросов. В течение этого обсуждения может поменяться и название, и концепция. <…> Планируем [снимать] детектив», — пояснил кинорежиссёр Олег Захаров.

На сайте новосибирской кинокомпании JuniorFilm жанр нового фильма обозначен как детектив и комедия. По сюжету картины в одной из новосибирских школ пропала самая красивая ученица по имени Каролина. Через какое-то время на телефон её родителей звонят неизвестные и требуют огромный выкуп. Одноклассники Каролины решают заняться расследованием похищения самостоятельно.



Съёмки фильма про похищение школьной красавицы в кинокомпании запланировали начать уже в первой половине июня.



Справка: Олег Захаров — новосибирский кинорежиссёр и руководитель собственной кинокомпании AURUMfilm. Известен своими приключенческими боевиками и эффектными сценами драк в них. В декабре 2018 года получил приз и занял 3-е место в номинации Национальной премии за доброту в искусстве «На благо мира» за короткометражку «Подарите мне минутку». Как режиссёр последнее время активно сотрудничает с кинокомпанией JuniorFilm.



Вчера в кинозале «Синема» прошла премьера короткометражного фильма «Главное — верить!» про Деда Мороза, у которого во время школьного вечера угнали автомобиль с подарками.