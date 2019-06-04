Сбежал от охраны из подсобки: в СК рассказали, как в общежитии НГУ погиб бывший студент

Новосибирские следователи начали проверку после гибели бывшего магистранта НГУ в студгородке вуза.

Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СК России по Новосибирской области, погибшему было 23 года, а сам инцидент произошёл в ночь с 3 на 4 июня.



«Потерпевший, ранее являвшийся студентом университета, проник на территорию общежития <...>. Потерпевший был обнаружен студентами спящим в одном из подсобных помещений, расположенном на 4-м этаже», — сообщили в СК.



После этого, как уточнили в СК, студенты сообщили об этом охране, но прибывшие на место охранники молодого человека в подсобке не нашли.

