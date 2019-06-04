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Происшествия

Сбежал от охраны из подсобки: в СК рассказали, как в общежитии НГУ погиб бывший студент

Инцидент случился в ночь на вторник

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Студент выпал ночью с 4-го этажа

Фото: google.com/maps

Новосибирские следователи начали проверку после гибели бывшего магистранта НГУ в студгородке вуза.

Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СК России по Новосибирской области, погибшему было 23 года, а сам инцидент произошёл в ночь с 3 на 4 июня. 

«Потерпевший, ранее являвшийся студентом университета, проник на территорию общежития <...>. Потерпевший был обнаружен студентами спящим в одном из подсобных помещений, расположенном на 4-м этаже», — сообщили в СК.

После этого, как уточнили в СК, студенты сообщили об этом охране, но прибывшие на место охранники молодого человека в подсобке не нашли.

«Потерпевший был обнаружен лежащим на земле внизу, под окном подсобного помещения, с травмами, характерными для падения с высоты, без признаков жизни», — сказали в пресс-службе ведомства.

Такую же версию происшествия рассказывал корреспонденту НГС и студент факультета психологии. По его словам, погибший давно не жил в общежитии, но этой ночью решил переночевать там.

«Зовут его Коля <...>, учился на ГГФ (геолого-геофизический факультет. — Прим. ред.), но ушёл с магистратуры <...>. Ночью пришёл в общагу, потому что не хотел ехать до дома, а он там не жил уже», — рассказал студент НГУ. 

ТЕКСТ

Дмитрий Здорников
Анастасия Нефёдова

ТЕГИ

смертьпадениеНГУ

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КОММЕНТАРИИ (6)

я не робот
4 июн 2019 в 18:09

настучали охране. не тот студент нынче пошол

Киви
4 июн 2019 в 18:11

Да уж, не тот пошёл студент, размазня, мы своих не сдавали.

Вредная
4 июн 2019 в 18:08

ЧТО??? студенты забыли ночью в подсобке? Поинтересовались бы у них понастойчивей. Мутновато опять.