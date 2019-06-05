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Лето

К Новосибирску приближаются град и сильные ливни

В городе поднимется сильный ветер, а к концу недели похолодает

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В прошлый раз новосибирцы наблюдали град 23 мая

Фото: Стас Соколов / НГС

Новосибирские синоптики составили прогноз до конца рабочей недели — в четверг и пятницу возможны проливные дожди и град. 

«Неустойчивость погоды не исчезает — она питается развитием циклонических систем. Мы ждём очередное движение возникшего на юге Урала такого довольно глубокого циклона, который перемещается в нашем направлении. Поэтому ближайшие трое суток мы полагаем развитие мощных кучево-дождевых облаков с грозами, шквалами, порывистым ветром. Причём ливни могут быть разной интенсивности — от слабых до умеренных, даже сильных. 

Весьма вероятно выпадение града, особенно 6-го и 7-го числа. 

Сила ветра в порывах может достигать 17–20 м/с», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Движение циклона приведёт к уплотнению облачности, она будет препятствовать прогреву нижних слоёв атмосферы.

Сегодня, 5 июня, днём, по информации сайта Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске ожидается +23...+25 градусов.

6 июня ночью будет +9...+11 градусов, днём +23...+25 градусов.

7 июня ночью будет +10...+12 градусов, днём до +18...+20 градусов.

Сильный град в Новосибирске был 23 мая — его видели в Ленинском и Кировском районах.

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КОММЕНТАРИИ (11)

С. Хол
5 июн 2019 в 07:49

Уф, наконец-то кончится эта жара.

Vika
5 июн 2019 в 07:38

Дождь может отмыть умершие души чиновников, дождь сможет смыть алчность и глупость наших бизнесменов. Дождь может дать вторую жизнь этому городу. Хотя все эти грязные люди спрячутся от жождя в своих кабинета и офисах. Они навсегда останутся такими жалкими и не пойдут гулять под дождём.

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Kseona
5 июн 2019 в 08:36

в прохладную погоду легче работается в саду-огороде, так что сори, мой заказ выполняется )))