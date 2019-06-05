К Новосибирску приближаются град и сильные ливни

Новосибирские синоптики составили прогноз до конца рабочей недели — в четверг и пятницу возможны проливные дожди и град.
«Неустойчивость погоды не исчезает — она питается развитием циклонических систем. Мы ждём очередное движение возникшего на юге Урала такого довольно глубокого циклона, который перемещается в нашем направлении. Поэтому ближайшие трое суток мы полагаем развитие мощных кучево-дождевых облаков с грозами, шквалами, порывистым ветром. Причём ливни могут быть разной интенсивности — от слабых до умеренных, даже сильных.
Весьма вероятно выпадение града, особенно 6-го и 7-го числа.
Сила ветра в порывах может достигать 17–20 м/с», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
Движение циклона приведёт к уплотнению облачности, она будет препятствовать прогреву нижних слоёв атмосферы.
Сегодня, 5 июня, днём, по информации сайта Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске ожидается +23...+25 градусов.
6 июня ночью будет +9...+11 градусов, днём +23...+25 градусов.
7 июня ночью будет +10...+12 градусов, днём до +18...+20 градусов.
Сильный град в Новосибирске был 23 мая — его видели в Ленинском и Кировском районах.