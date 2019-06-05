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Образование

На бассейн для студентов НГПУ потратят 236 миллионов рублей

Его начнут строить уже в следующем году

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Его смогут посещать не только студенты, но и жители жилмассива Энергостроителей

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Бассейн длиной 25 метров появится на пустыре у НГПУ — на его строительство выделят 236 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-центре НГПУ в ответ на запрос корреспондента НГС, приказ об этом подписал министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков 24 мая. Деньги выделят из федерального бюджета.

«Согласно приказу, НГПУ попал в перечень, состоящий из семи вузов России, на территории которых запланировано строительство бассейнов. Общий объём выделяемых вузу средств — 235,9 миллиона рублей. 

Финансирование предусматривает в 2019 году проектные работы, в 2020-м начнется возведение объекта, а в 2021-м запланирована сдача в эксплуатацию. 

Согласно предварительным расчетам, общая площадь бассейна составит 2300 кв. м, длина бассейна — 25 метров на шесть водных дорожек. Планируется, что бассейн будет возведен на месте пустыря, примыкающего к спортивному залу НГПУ», — говорится в ответе на запрос.

При этом, как уточняют в вузе, постройка нового здания поможет спортивной команде лучше готовиться к соревнованиям, а руководству НГПУ — сэкономить деньги на аренде. 

«Кроме того, заниматься плаванием в бассейне НГПУ смогут и жители микрорайона», — пообещали в пресс-службе.

Помимо НГПУ новые бассейны появятся в университетах в Симферополе, Кургане, Иваново, Вологде, Севастополе и Костроме.

В середине июля 2018 года в Новосибирске возобновили строительство бассейна, который был законсервирован на Затулинском жилмассиве 10 лет. А совсем недавно в парке «Сосновый бор» построили два бассейна премиум-класса.

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ТЕГИ

бассейнНГПУ

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