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Криминал

Подрядчика «Горводоканала» будут судить за строительство водопровода из старых труб

В мошенничестве подозревают и двух сотрудников коммунального предприятия

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По версии следствия директор смог заключить контракты с помощью двух сотрудников «Горводоканала» 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Директора новосибирской строительно-монтажной компании «СибСтройАльянс» Александра Ерёмина будут судить за крупное мошенничество — крупного подрядчика «Горводоканала» обвиняют в том, что он договаривался с другими участниками торгов коммунального предприятия и использовал при ремонте старые трубы вместо новых. 

Сегодня дело Ерёмина передали на рассмотрение в Центральный районный суд Новосибирска. Директора компании-подрядчика обвиняют по статьям УК РФ — ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 178 (покушение на ограничение конкуренции).

По версии следствия, Александр Ерёмин при содействии двух сотрудников «Горводоканала» заключил контракт на строительство водопровода.

«При его исполнении он использовал трубы и иные строительные материалы, которые требованиям проектно-сметной документации не соответствовали», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области. В частности, по данным ведомства, 

при строительстве водопровода использовали восстановленные трубы вместо новых. 

Также Ерёмина подозревают в том, что он договорился с конкурентом на торгах о цене на другие работы и таким образом заключил контракты на 220 миллионов рублей. Впоследствии эти контракты были расторгнуты — денег компания не получила.

Дела против сотрудников «Горводоканала» будут рассматривать отдельно. По информации ГУ МВД по Новосибирской области, их также обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 

Ранее НГС сообщал об уголовных делах двух сотрудников коммунального предприятия, которые отвечали за капитальное строительство. Во время расследования этих дел в офисе «Горводоканала» на улице Революции проходили обыски

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КОММЕНТАРИИ (33)

Евгений
4 июн 2019 в 16:51

Да если копнуть по глубже, все они там в теме, и горводоканал и мэрия, покрывательством только занимаются.

Marik774
4 июн 2019 в 16:51

Гор. администрация совсем не следит за порядком в городе, вот и результат!

Кукиш
4 июн 2019 в 16:58

Давно пора судить местных чиновников за полнейшее бездействие по отношение к городу и жителям!