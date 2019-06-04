Подрядчика «Горводоканала» будут судить за строительство водопровода из старых труб

Сегодня дело Ерёмина передали на рассмотрение в Центральный районный суд Новосибирска. Директора компании-подрядчика обвиняют по статьям УК РФ — ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 178 (покушение на ограничение конкуренции).

Директора новосибирской строительно-монтажной компании «СибСтройАльянс» Александра Ерёмина будут судить за крупное мошенничество — крупного подрядчика «Горводоканала» обвиняют в том, что он договаривался с другими участниками торгов коммунального предприятия и использовал при ремонте старые трубы вместо новых.

По версии следствия, Александр Ерёмин при содействии двух сотрудников «Горводоканала» заключил контракт на строительство водопровода.



«При его исполнении он использовал трубы и иные строительные материалы, которые требованиям проектно-сметной документации не соответствовали», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области. В частности, по данным ведомства,

при строительстве водопровода использовали восстановленные трубы вместо новых.

Также Ерёмина подозревают в том, что он договорился с конкурентом на торгах о цене на другие работы и таким образом заключил контракты на 220 миллионов рублей. Впоследствии эти контракты были расторгнуты — денег компания не получила.



Дела против сотрудников «Горводоканала» будут рассматривать отдельно. По информации ГУ МВД по Новосибирской области, их также обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее НГС сообщал об уголовных делах двух сотрудников коммунального предприятия, которые отвечали за капитальное строительство. Во время расследования этих дел в офисе «Горводоканала» на улице Революции проходили обыски.