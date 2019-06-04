В Новосибирск привезли запрещённый фильм о величайшем кутюрье

Сегодня, 4 июня, в Центре культуры и отдыха «Победа» начался первый в России предпремьерный показ документального фильма Оливье Мейру «Величайший кутюрье» о модельере Иве Сен-Лоране, который был запрещён к показу в течение семи лет.

Фильм был представлен зрителям в 2007 году на Берлинале, а потом запрещён к показу партнёром Ив Сен-Лорана Пьером Берже. Этот запрет продлился до 2015 года, после чего Берже дал согласие на выход фильма на большие экраны. В кино показаны последние годы Ив Сен-Лорана и субъективный взгляд на закулисье модного дома.



В фильме использована как цветная плёнка, так и чёрно-белая Фото: трейлер фильма / kinopoisk.ru

Новосибирцам фильм представил сам режиссёр. Мейру был режиссёром своего фильма, по его мнению, а Берже был режиссёром для легенды, которая называлась Ив Сен-Лоран. Получилось так, что на съёмочной площадке оказались два режиссёра.

Оливье Мейру считает, что фильм появился слишком рано, только потом Пьер Берже дал разрешение на его показ.



В беседе с корреспондентом НГС Мейру уточнил, что фильм был запрещён к показу, по сути, 17 лет, потому что был снят в 2001 году, а вышел в 2018-м. Режиссёр отложил фильм в сторону и решил, что если он снят правильно, то его покажут. За год до своей смерти Пьер Берже посмотрел этот фильм и одобрил показ. Оливье Мейру считает, что это именно тот момент, когда должен был родиться этот фильм.



На фото режиссёр фильма Оливье Мейру Фото: Мария Тищенко

«Вообще, фильм не должен был появиться: он был приговорён к смерти Пьером Берже, но я всё же его смонтировал», — сказал на пресс-конференции режиссёр.



А в 2007 году на Берлинском кинофестивале он только протестировал этот фильм на реакцию Пьера Берже.



«В 60–70-е годы Ив Сен-Лоран фотографировался голым на фоне духов. Это был период его молодости, и, возможно, чтобы дать более полную картину, необходимо было запечатлеть моменты его старости. Когда я начал снимать этот фильм в 1998 году, я о моде не знал ничего, я и сейчас ничего не знаю, и в первый день съёмки зашёл, у меня было ощущение, что я не в 98-й год зашёл, а в XIX век»,— вспомнил создатель фильма.



На пресс-конференции Оливье Мейру рассказал, что во время интервью Ив Сен-Лоран выглядел как загнанное животное, поэтому решил наблюдать его в фильме, как делают в кино о животных. И уточнил, что это был очень мощный человек в своей хрупкости. По его мнению, люди, которые работали в модном доме, ощущали себя не очень комфортно рядом с ним, поэтому он хотел передать это каким-то способом, не через изображение, и сделал это через музыку совместно с композитором.



Чтобы по минимуму беспокоить Ив Сен-Лорана, съёмочная группа прятала микрофоны в пепельницы. Приходилось ждать, когда кутюрье появится в своём кабинете, тогда, по словам режиссёра, ощущение съёмки фильма про животных усиливалось. И однажды в кабинет прибежала собака модельера по кличке Мужик.



«Если прибежал Мужик, значит Ив Сен-Лоран где-то недалеко», — пошутил Мейру.

