Мэрия договорилась о ремонте опасной колеи на Ипподромской

Четверную колею на Ипподромской магистрали Новосибирска отремонтируют в течение двух месяцев — для этого уже нашли подрядчика.

Колея появилась в левой полосе на участке от Фрунзе до Гоголя при движении в сторону Сухого лога. В дорожном покрытии видны четыре глубокие и отчётливые борозды.



Как рассказали корреспонденту НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, этот участок уже внесён в план работ «Управления дорожного строительства», подведомственного мэрии.