Мэрия договорилась о ремонте опасной колеи на Ипподромской

Четверную колею на Ипподромской магистрали Новосибирска отремонтируют в течение двух месяцев — для этого уже нашли подрядчика.
Колея появилась в левой полосе на участке от Фрунзе до Гоголя при движении в сторону Сухого лога. В дорожном покрытии видны четыре глубокие и отчётливые борозды.
Как рассказали корреспонденту НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, этот участок уже внесён в план работ «Управления дорожного строительства», подведомственного мэрии.
«На данный момент проведены торги, определена подрядная организация,
работы будут проведены в июне-июле текущего года», — пообещали в дорожном департаменте.
Ранее НГС в своем рейтинге проблемных дорог называл Ипподромскую самой позорной улицей Новосибирска, поскольку состояние крупнейшей скоростной магистрали города со скоростным лимитом в 80 км/ч является непотребным для её статуса.
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