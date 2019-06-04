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Дороги и транспорт

Мэрия договорилась о ремонте опасной колеи на Ипподромской

Власти уже нашли подрядчика и выбрали сроки для ремонта важной магистрали

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Дорогу сделают к концу июля

Фото: Дмитрий Косенко / НГС

Четверную колею на Ипподромской магистрали Новосибирска отремонтируют в течение двух месяцев — для этого уже нашли подрядчика.

Колея появилась в левой полосе на участке от Фрунзе до Гоголя при движении в сторону Сухого лога. В дорожном покрытии видны четыре глубокие и отчётливые борозды. 

Как рассказали корреспонденту НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, этот участок уже внесён в план работ «Управления дорожного строительства», подведомственного мэрии. 

«На данный момент проведены торги, определена подрядная организация, 

работы будут проведены в июне-июле текущего года», — пообещали в дорожном департаменте.

Ранее НГС в своем рейтинге проблемных дорог называл Ипподромскую самой позорной улицей Новосибирска, поскольку состояние крупнейшей скоростной магистрали города со скоростным лимитом в 80 км/ч является непотребным для её статуса. 

Почитайте о других дорожных проблемах Новосибирска, например, как разваливается Коммунальный мост

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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ТЕГИ

ремонтдорогиулица Ипподромская

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КОММЕНТАРИИ (32)

Хитрый лис
4 июн 2019 в 17:18

На данный момент проведены торги, определена подрядная организация...деньги выделены и поделены.
Прошлый подрядчик где? Может стоит поднагнуть его за такое качество?

Выдра
4 июн 2019 в 17:21

Опять сделают как попало, как обычно до первого снега на один сезон.

санек
4 июн 2019 в 17:23

перекресток Орджоникидзе-Военная вообще когда-нибудь отремонтируют??Самый центр города.Хуже покрытия в городе нет,чем там