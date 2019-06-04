Бывший глава ГЖИ поработал чиновником в Самаре, вернулся и купил управляющую компанию

Бывший глава Государственной жилищной инспекции Новосибирской области Евгений Пономарёв вернулся из Самары и купил себе управляющую компанию. В Поволжье Пономарёв тоже работал в сфере ЖКХ, а сейчас решил заняться в Новосибирске бизнесом.

«В чиновники уже не стремлюсь, хватит. <…> Я также в сфере ЖКХ: есть у меня небольшой бизнес. Я всё время рассказывал управляющим компаниям, как надо выстраивать социальный бизнес. Вот эксперимент с Самарой, где я проработал почти 7 месяцев, показал мне, что там всегда есть и хорошее, и плохое. Но когда ты работаешь на дядю, пусть даже умного и богатого, ты всё равно не можешь полностью реализоваться.

Вот у меня возникла идея: воплотить самые смелые мечты и создать своими силами управляющую компанию. <…> Это должен быть клиентоориентированный бизнес, это должна быть понятная и прозрачная экономическая составляющая, это должны быть понятные и прозрачные тарифы, и это должен быть грамотный диалог между УК и собственниками», — рассказал корреспонденту НГС Евгений Пономарёв.

Пономарёв уточнил, что приобрёл небольшую управляющую компанию в Ленинском районе Новосибирска — она обслуживает жилые дома, построенные в 1930–1940-х годах, среди которых нет бараков. Бывший чиновник уточнил, что сейчас ещё идёт оформление документов, но компания будет на 100% принадлежать ему. «Я вернулся [в город] 2 месяца назад. <…> Вернулся и не узнал родной город. Не узнал в худшую [сторону]. Все эти разбитые дороги... Я прям жалею, что я не баба Зоя. Готов петь, танцевать, продавать носки в Академгородке. На Троллейку езжу частенько, детей в школу вожу, так я машину уже "похоронил" там», — рассказал Пономарёв о первых впечатлениях после возвращения в Новосибирск.

