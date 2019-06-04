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Город

Бывший глава ГЖИ поработал чиновником в Самаре, вернулся и купил управляющую компанию

Евгений Пономарёв станет владельцем бизнеса в Ленинском районе города, которым раньше руководил

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Евгений Пономарёв раньше работал главой администрации Ленинского района, а потом руководил Государственной жилищной инспекцией Новосибирской области

Фото: Екатерина Калиневич

Бывший глава Государственной жилищной инспекции Новосибирской области Евгений Пономарёв вернулся из Самары и купил себе управляющую компанию. В Поволжье Пономарёв тоже работал в сфере ЖКХ, а сейчас решил заняться в Новосибирске бизнесом.

«В чиновники уже не стремлюсь, хватит. <…> Я также в сфере ЖКХ: есть у меня небольшой бизнес. Я всё время рассказывал управляющим компаниям, как надо выстраивать социальный бизнес. Вот эксперимент с Самарой, где я проработал почти 7 месяцев, показал мне, что там всегда есть и хорошее, и плохое. Но когда ты работаешь на дядю, пусть даже умного и богатого, ты всё равно не можешь полностью реализоваться. 

Вот у меня возникла идея: воплотить самые смелые мечты и создать своими силами управляющую компанию. 

<…> Это должен быть клиентоориентированный бизнес, это должна быть понятная и прозрачная экономическая составляющая, это должны быть понятные и прозрачные тарифы, и это должен быть грамотный диалог между УК и собственниками», — рассказал корреспонденту НГС Евгений Пономарёв.

Пономарёв уточнил, что приобрёл небольшую управляющую компанию в Ленинском районе Новосибирска — она обслуживает жилые дома, построенные в 1930–1940-х годах, среди которых нет бараков. Бывший чиновник уточнил, что сейчас ещё идёт оформление документов, но компания будет на 100% принадлежать ему.

«Я вернулся [в город] 2 месяца назад. <…> Вернулся и не узнал родной город. Не узнал в худшую [сторону]. Все эти разбитые дороги... Я прям жалею, что я не баба Зоя. Готов петь, танцевать, продавать носки в Академгородке. На Троллейку езжу частенько, детей в школу вожу, так я машину уже "похоронил" там», — рассказал Пономарёв о первых впечатлениях после возвращения в Новосибирск.

В Самаре Евгений Пономарёв проработал около 7 месяцев в сфере ЖКХ — был директором обособленного подразделения компании «Жилсервис». 

В конце августа 2018 года НГС рассказал, что глава областной жилищной инспекции Евгений Пономарёв ушёл в отставку. Перед этим Пономарёвым заинтересовались следователи СК России по НСО. 

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КОММЕНТАРИИ (28)

Иван
4 июн 2019 в 19:34

НГС, верни старый дизайн!

1234
4 июн 2019 в 19:37

а они всё говорят что этот бизнес(ЖКХ) не прибыльный, что все они в убытках...!

Aseert
4 июн 2019 в 19:40

Не по наслышке знает, что ЖКХ золотая жила плюс "везде свой". Деньги можно лопатой скрести. Кстати, вроде же на него чуть ли не уголовное дело заводили, обошлось?