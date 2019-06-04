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Криминал

Следователи задержали подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца из Новосибирска

Никита Белянкин погиб от удара ножом во время массовой драки в Подмосковье

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Никита Белянкин служил по контракту и воевал под Алеппо

Фото: предоставлено Иваном Богдановым (vk.com/ivancosmassage)

В Следственном комитете официально объявили о задержании подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца из Новосибирска, который погиб в массовой драке под Москвой.

«В ходе расследования <...> уголовного дела об убийстве бывшего военнослужащего в Красногорске <...> по подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое мужчин 1977 и 1982 годов рождения. Роль каждого из них устанавливается следствием», — сообщила сегодня официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По её словам, личности всех остальных участников драки тоже установлены.

«Следствие определяется с их процессуальным статусом», — добавила Светлана Петренко.

Бывшего военного из Новосибирска Никиту Белянкина смертельно ранили ножом в ночь на воскресенье. 

По версии следствия, бывший спецназовец вмешался в конфликт между незнакомцами и пострадавшим из-за них человеком. 

«Потерпевший стал очевидцем конфликта, произошедшего между двумя группами лиц, возле одного из кафе в городе Красногорске. Он не смог остаться равнодушным и вмешался в драку. Потерпевший попытался помочь мужчине, которому в ходе потасовки нанесли ножевое ранение, произведя из имеющегося при себе травматического пистолета несколько предупредительных выстрелов в воздух. В этот момент один из участников конфликта нанёс ему удар ножом в область сердца. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Нападавшие с места происшествия скрылись», — рассказывали ранее в Следственном комитете.

Позже друг погибшего рассказал, что Никита Белянкин был отзывчивым человеком, поэтому просто не мог не вступиться за прохожего.

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ТЕКСТ

Ольга Хмелевская

ТЕГИ

убийствоуголовное дело

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