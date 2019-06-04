4 июня вторник
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 6/10
usd 65.55
eur 73.22
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +16°С
Пробки 6/10
usd 65.55
eur 73.22
Культура

С кинотеатра Маяковского пропала вывеска

Вместе с ней исчезли и баннеры с афишами

Поделиться

4 330
28 Обсудить

Все новости

Все новости

В мэрии объяснили, что вывеску кинотеатра поменяют на новую

Фото: Стас Соколов / НГС

С фасада кинотеатра имени Маяковского в центре Новосибирска пропали вывеска и информационные баннеры.

Фото с опустевшим фасадом сделал сегодня корреспондент НГС Стас Соколов.

Как пояснила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, оформление фасада собираются обновить.

«Буквы меняют на новые и меняют афиши», — рассказала она. 

По словам Анны Терешковой, новая вывеска появится на здании ориентировочно до конца недели.

В прошлом году на стене кинотеатра имени Маяковского появилась необычная инсталляция красноярского художника Василия Слонова — человек в инвалидной коляске, который запускает в небо модель самолёта. Арт-объект разместился на стене здания со стороны улицы Октябрьской. 

По теме

ТЕКСТ

Ольга Хмелевская

ТЕГИ

кинотеатр имени Маяковского

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (28)

Фото пользователя
Yeti_Siberia
4 июн 2019 в 17:16

А почему здание в центре города в таком убогом состоянии Терешкова не хочет прокомментировать? Кто его довел до такого состояния и какую ответственность несет? Все делалось преднамеренно, чтобы в будущем освободить площадку под очередной ТЦ.

Гость
4 июн 2019 в 17:05

Какое стремное сооружения, впрочем как и все остальное в грязнючем Сибе.

питер фм
4 июн 2019 в 16:59

Какой он оказывается страшный, без рекламы то .