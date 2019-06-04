С кинотеатра Маяковского пропала вывеска

С фасада кинотеатра имени Маяковского в центре Новосибирска пропали вывеска и информационные баннеры.
Фото с опустевшим фасадом сделал сегодня корреспондент НГС Стас Соколов.
Как пояснила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, оформление фасада собираются обновить.
«Буквы меняют на новые и меняют афиши», — рассказала она.
По словам Анны Терешковой, новая вывеска появится на здании ориентировочно до конца недели.
В прошлом году на стене кинотеатра имени Маяковского появилась необычная инсталляция красноярского художника Василия Слонова — человек в инвалидной коляске, который запускает в небо модель самолёта. Арт-объект разместился на стене здания со стороны улицы Октябрьской.