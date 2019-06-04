Из окна общежития НГУ выпал бывший студент

«Не студент НГУ. Он учился в магистратуре университета. Отчислился <...>. Всё остальное — сейчас ведутся следственные действия. Никаких подробностей мы не знаем», — коротко рассказали в пресс-службе.

Информация об этом появилась в группе «Подслушано НГУ» в социальной сети «ВКонтакте».

Сегодня днём из общежития № 9 НГУ в Советском районе Новосибирска выпал бывший магистрант.

Также о том, что бывший магистрант выпал из окна, корреспонденту НГС подтвердила студентка факультета психологии НГУ. В общежитии № 9 живут студенты факультета психологии и геолого-геофизического факультета.

«До сих пор непонятно, что именно. Есть факт — <...> но что именно — несчастный случай или что-то ещё, пока непонятно. <...> Его зовут Коля, фамилии не знаю», — рассказала она.

Официальной информации о травмах, которые получил выпавший из окна, пока нет.

В пресс-службе СК России по Новосибирской области корреспонденту НГС также подтвердили информацию о происшествии. «Мы подтверждаем, что проводится проверка. Более подробная информация будет на нашем сайте в ближайшее время», — сказали в ведомстве.