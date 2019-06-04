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Происшествия

Из окна общежития НГУ выпал бывший студент

Сейчас на месте работают сотрудники Следственного комитета

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Инцидент произошёл в общежитии № 9 в студгородке на улице Пирогова — в нём живут студенты геолого-геофизического факультета и факультета психологии

Фото: google.ru/maps

Сегодня днём из общежития № 9 НГУ в Советском районе Новосибирска выпал бывший магистрант.

Информация об этом появилась в группе «Подслушано НГУ» в социальной сети «ВКонтакте». 

В пресс-службе Новосибирского государственного университета корреспонденту НГС подтвердили информацию о происшествии.

«Не студент НГУ. Он учился в магистратуре университета. Отчислился <...>. Всё остальное — сейчас ведутся следственные действия. Никаких подробностей мы не знаем», — коротко рассказали в пресс-службе.

Также о том, что бывший магистрант выпал из окна, корреспонденту НГС подтвердила студентка факультета психологии НГУ. В общежитии № 9 живут студенты факультета психологии и геолого-геофизического факультета. 

«До сих пор непонятно, что именно. Есть факт — <...> но что именно — несчастный случай или что-то ещё, пока непонятно. <...> Его зовут Коля, фамилии не знаю», — рассказала она.

Официальной информации о травмах, которые получил выпавший из окна, пока нет. 

В пресс-службе СК России по Новосибирской области корреспонденту НГС также подтвердили информацию о происшествии. «Мы подтверждаем, что проводится проверка. Более подробная информация будет на нашем сайте в ближайшее время», — сказали в ведомстве.

ТЕКСТ

Дмитрий Здорников
Анастасия Нефёдова
Маша Вьюн

ТЕГИ

НГУ

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КОММЕНТАРИИ (28)

Хитрый лис
4 июн 2019 в 15:15

Отчисленный и выпал. Ничего не смущает? Может отчислилЛИ и выбросился? Иначе какой смысл?

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Helene Kraftwerk
4 июн 2019 в 15:28

НГС, хочу у вас работать, только удалённо

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Вячеслав Иванович
4 июн 2019 в 15:43

"О происшествии ничего не знаем, никакой определённой информации нет, но на всякий случай сообщаем, чтобы быть первыми"