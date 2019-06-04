Задержанного экс-директора клиники Мешалкина увезли в больницу из-за проблем с сердцем

Сегодня, 4 июня, Александра Караськова увезли из изолятора временного содержания в кардиоотделение новосибирской горбольницы № 1 — бывшего главу клиники Мешалкина задержали вчера.
«Его действительно привезли к нам, но все остальные подробности, пожалуйста, через правоохранительные органы», — сообщили корреспонденту НГС в горбольнице № 1.
ФСБ по-прежнему не даёт комментарии по делу Караськова.
Как рассказал изданию «КоммерсантЪ» адвокат задержанного Виктор Салапанов, Караськов сейчас находится в кардиореанимации.
Александра Караськова задержали 3 июня вместе с его женой Ириной Бойцовой, которая занимала пост замдиректора по организационно-клинической работе. В отношении супругов возбуждено уголовное дело. Вероятнее всего, дело будет объединено с расследованием в отношении заместителя директора клиники по научной части Евгения Покушалова, обвиняемого в хищении 1,3 миллиарда рублей.
Бывший директор клиники Мешалкина уволился 16 мая — якобы ради хирургической практики и научной работы. Через две недели после увольнения он лишился и депутатского мандата.