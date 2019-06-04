Задержанного экс-директора клиники Мешалкина увезли в больницу из-за проблем с сердцем

Сегодня, 4 июня, Александра Караськова увезли из изолятора временного содержания в кардиоотделение новосибирской горбольницы № 1 — бывшего главу клиники Мешалкина задержали вчера.

«Его действительно привезли к нам, но все остальные подробности, пожалуйста, через правоохранительные органы», — сообщили корреспонденту НГС в горбольнице № 1 .

ФСБ по-прежнему не даёт комментарии по делу Караськова.

Как рассказал изданию «КоммерсантЪ» адвокат задержанного Виктор Салапанов, Караськов сейчас находится в кардиореанимации.