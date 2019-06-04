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Здоровье
Обыски ФСБ в клинике Мешалкина

Задержанного экс-директора клиники Мешалкина увезли в больницу из-за проблем с сердцем

Подробной информации о состоянии здоровья Александра Караськова пока нет

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Александр Караськов (на фото) стал фигурантом уголовного дела, как и его заместитель Евгений Покушалов

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня, 4 июня, Александра Караськова увезли из изолятора временного содержания в кардиоотделение новосибирской горбольницы № 1 — бывшего главу клиники Мешалкина задержали вчера. 

«Его действительно привезли к нам, но все остальные подробности, пожалуйста, через правоохранительные органы», — сообщили корреспонденту НГС в горбольнице № 1

ФСБ по-прежнему не даёт комментарии по делу Караськова. 

Как рассказал изданию «КоммерсантЪ» адвокат задержанного Виктор Салапанов, Караськов сейчас находится в кардиореанимации. 

Александра Караськова задержали 3 июня вместе с его женой Ириной Бойцовой, которая занимала пост замдиректора по организационно-клинической работе. В отношении супругов возбуждено уголовное дело. Вероятнее всего, дело будет объединено с расследованием в отношении заместителя директора клиники по научной части Евгения Покушалова, обвиняемого в хищении 1,3 миллиарда рублей

Бывший директор клиники Мешалкина уволился 16 мая — якобы ради хирургической практики и научной работы. Через две недели после увольнения он лишился и депутатского мандата

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КОММЕНТАРИИ (25)

Держись
4 июн 2019 в 14:56

Врачи не боги и они так же болеют. Мужику здоровья, здоровья и еще раз здоровья при любом раскладе!

мамашшка
4 июн 2019 в 15:10

Очень будет жаль, что такие светлые головы, которым бог дал так много умений, знаний, таланта, воруют и будут судимы. И муж и жена прикормились с государственных дотаций. Ну как же так? Вы же руки бога! А теперь можете стать ворами и коррупционерами. Ужасно все это.

Wyacheslove
4 июн 2019 в 15:02

Человек, который знает о болезнях сердца всё, не может симулировать болезнь сердца. Ага.