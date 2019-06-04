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Город

В центре Новосибирска повесили табличку в память о бывшем главе города

Гранитную доску разместили на доме, где он жил

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80-сантиметровую гранитную доску разместили на фасаде дома по улице Спартака

Фото: Густаво Зырянов / НГС

На доме в центре Новосибирска повесили мемориальную доску в память о бывшем руководителе города и области Александре Филатове.

Гранитную табличку разместили на фасаде дома № 16 по улице Спартака накануне, 3 июня, рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска. 

На доске указано, что в этом доме с 1985 по 2016 годы жил и работал Александр Филатов.

«Высота доски — 80 сантиметров, ширина — 53 сантиметра», — уточнили в пресс-центре мэрии.

Александр Филатов многие годы руководил Новосибирском и областью. С 1966 года он был первым секретарём Новосибирского горкома КПСС, вторым секретарем — с 1973 по 1978 годы, а затем и первым секретарём Новосибирского областного комитета КПСС (в 1978–1988 годах). 

«В этот период началось строительство Новосибирского метрополитена. При Филатове в Новосибирске замыты овраги в пойме реки Каменка и заложен Новосибирский зоопарк. В то время в Новосибирске строились новые жилые микрорайоны, Димитровский мост, здание ТЮЗа», — перечисляли ранее заслуги Филатова в обкоме КПРФ.

По данным музея города, в 2003 году Александр Филатов получил звание «Почетный житель Новосибирска».

Умер он в мае 2016 года, немного не дожив до своего 94-летия.

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ТЕГИ

мемориальная доска

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КОММЕНТАРИИ (8)

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Yeti_Siberia
4 июн 2019 в 16:02

Учитесь на примере горе руководители!

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Директор Мира
4 июн 2019 в 16:10

Крепкий хозяйственник! Действительно строил город, не то что некоторые....В одном из последних интервью сказал, что если бы СССР не развалился, то к 2010 году в Новосибирске было бы 30 станций метро!! Не успел....а мы всё....ну теперь то стабильность!!!! Всяко лучше живём, чем при Коммуняках. Которые нам в подарок оставили всё и это всё продаём ломаем и не ценим.

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Жаба Васильевна
4 июн 2019 в 16:11

Да были люди, не то что нонче....