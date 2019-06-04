В центре Новосибирска повесили табличку в память о бывшем главе города

На доме в центре Новосибирска повесили мемориальную доску в память о бывшем руководителе города и области Александре Филатове.
Гранитную табличку разместили на фасаде дома № 16 по улице Спартака накануне, 3 июня, рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
На доске указано, что в этом доме с 1985 по 2016 годы жил и работал Александр Филатов.
«Высота доски — 80 сантиметров, ширина — 53 сантиметра», — уточнили в пресс-центре мэрии.
Александр Филатов многие годы руководил Новосибирском и областью. С 1966 года он был первым секретарём Новосибирского горкома КПСС, вторым секретарем — с 1973 по 1978 годы, а затем и первым секретарём Новосибирского областного комитета КПСС (в 1978–1988 годах).
«В этот период началось строительство Новосибирского метрополитена. При Филатове в Новосибирске замыты овраги в пойме реки Каменка и заложен Новосибирский зоопарк. В то время в Новосибирске строились новые жилые микрорайоны, Димитровский мост, здание ТЮЗа», — перечисляли ранее заслуги Филатова в обкоме КПРФ.
По данным музея города, в 2003 году Александр Филатов получил звание «Почетный житель Новосибирска».
Умер он в мае 2016 года, немного не дожив до своего 94-летия.