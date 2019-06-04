Сибирячка построила дом вокруг электрического столба

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6 мая 2019
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На улице Пестеля дом построили так, что внутри него стоит столб с бетонной опорой — столб уже накренился
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
На улице Пестеля в Заельцовском районе Новосибирска построили частный дом вокруг электрического столба — опора линии электропередачи находится внутри здания, а из крыши торчит верхушка с проводами. Из-за этого здание требуют снести «Региональные электрические сети».
Застать дома хозяев корреспонденту НГС не удалось. Жители соседних участков сообщили, что этот дом часто сдают в аренду, а его постоянная жительница, женщина с четырьмя детьми, стала в последнее время редко тут появляться.
«Первое время мы не могли спать. Люди такие идут, что видать сразу какие. Милиция стала ездить почти каждый день. Вы видите столб в доме! Они начали строиться, все соседи возмущались. Это не по закону», — рассказала корреспонденту жительница соседнего дома Любовь Ивановна.
Соседка рассказала, что на крыше дома часто видят ребёнка — местные жители опасаются, что он может пострадать от неосторожных игр или удара током.
Самой постройке, по словам соседей, уже больше трёх лет, но в РЭС домом заинтересовались только сейчас. Компания уже подготовила обращение в Ростехнадзор и намерена через суд добиться сноса незаконной постройки.
«Это является грубым нарушением не только правил установления охранных зон электросетевого хозяйства, но и градостроительных регламентов, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных нормативно-правовых требований, а также создает угрозу прежде всего для самого лица, допустившего нарушение закона», — отметили в пресс-службе «Региональных электрических сетей».