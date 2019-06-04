4 июня вторник
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 6/10
usd 65.55
eur 73.22
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +16°С
Пробки 6/10
usd 65.55
eur 73.22
Город

Сибирячка построила дом вокруг электрического столба

Столб проходит сквозь дом и торчит из крыши — это здание требуют снести электросети

Поделиться

3 348
16 Обсудить

Все новости

Все новости

На улице Пестеля дом построили так, что внутри него стоит столб с бетонной опорой — столб уже накренился

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

На улице Пестеля в Заельцовском районе Новосибирска построили частный дом вокруг электрического столба — опора линии электропередачи находится внутри здания, а из крыши торчит верхушка с проводами. Из-за этого здание требуют снести «Региональные электрические сети».

Застать дома хозяев корреспонденту НГС не удалось. Жители соседних участков сообщили, что этот дом часто сдают в аренду, а его постоянная жительница, женщина с четырьмя детьми, стала в последнее время редко тут появляться.

«Первое время мы не могли спать. Люди такие идут, что видать сразу какие. Милиция стала ездить почти каждый день. Вы видите столб в доме! Они начали строиться, все соседи возмущались. Это не по закону», — рассказала корреспонденту жительница соседнего дома Любовь Ивановна.

У входной двери с торца дома нет замка. Столб с бетонной опорой стоит прямо на входе

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Соседка рассказала, что на крыше дома часто видят ребёнка — местные жители опасаются, что он может пострадать от неосторожных игр или удара током.

Самой постройке, по словам соседей, уже больше трёх лет, но в РЭС домом заинтересовались только сейчас. Компания уже подготовила обращение в Ростехнадзор и намерена через суд добиться сноса незаконной постройки.

Для столба сделано сквозное отверстие в крыше

Фото: Ольга Бурлакова / НГС 

«Это является грубым нарушением не только правил установления охранных зон электросетевого хозяйства, но и градостроительных регламентов, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных нормативно-правовых требований, а также создает угрозу прежде всего для самого лица, допустившего нарушение закона», — отметили в пресс-службе «Региональных электрических сетей».

С другой стороны дома стоит несколько разбитых машин

Фото: Ольга Бурлакова

Накануне в Новосибирске начали сносить другую незаконную постройку — в Ленинском районе города начали разрушать Церковь адвентистов седьмого дня.

Александра Бруня
Фото Ольги Бурлаковой

По теме

ТЕКСТ

Александра Бруня

ТЕГИ

незаконное строительство

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (16)

Фото пользователя
fin
4 июн 2019 в 17:48

Страна нищих пофигистов.

Фото пользователя
NataLka
4 июн 2019 в 18:07

А я подумала - чо нафик за сарай?!

Фото пользователя
elka
4 июн 2019 в 17:52

Что у людей в голове то, ну как можно построить дом на небезопасном месте для жизни, считай что в «трансформаторной будке» живут да в любой момент замкнёт и привет семье.Они там хороводы вокруг него водят что ли, поди бесплатно подключались к электричеству, но такой ценой..Возмущает ещё как тогда обходят своё хозяйство энергетики??Ведь дом не заметить при осмотре своих устройств как так то..