Сибирячка построила дом вокруг электрического столба

На улице Пестеля в Заельцовском районе Новосибирска построили частный дом вокруг электрического столба — опора линии электропередачи находится внутри здания, а из крыши торчит верхушка с проводами. Из-за этого здание требуют снести «Региональные электрические сети».



Застать дома хозяев корреспонденту НГС не удалось. Жители соседних участков сообщили, что этот дом часто сдают в аренду, а его постоянная жительница, женщина с четырьмя детьми, стала в последнее время редко тут появляться.



«Первое время мы не могли спать. Люди такие идут, что видать сразу какие. Милиция стала ездить почти каждый день. Вы видите столб в доме! Они начали строиться, все соседи возмущались. Это не по закону», — рассказала корреспонденту жительница соседнего дома Любовь Ивановна.