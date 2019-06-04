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Недвижимость
Фоторепортаж

На Добролюбова построят новый дом — квартир в нём ждут жители окрестных бараков

Новый дом построят как раз на месте нескольких полуразрушенных 2-этажек

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Всего для строительства нового жилмассива планируют снести около 40 бараков

Фото: Александр Ощепков / НГС

Компания «ИнвестТЭК» начала строить жилой дом на месте бараков на улице Добролюбова в Октябрьском районе Новосибирска — квартир здесь ждут жители расселённых и оставшихся в квартале ветхих домов.

Жители соседних бараков переедут в новый дом — об этом они договорились с застройщиком ещё несколько лет назад

Фото: Александр Ощепков / НГС

По информации разрешения на строительство, дом будет 5-этажным с техническим подземным этажом, в нём запланировали всего 50 квартир, из них большая часть — двухкомнатные.

В мае площадку начали готовить к строительству — до этого она пустовала несколько лет

Фото: Александр Ощепков / НГС

Местные жители рассказали корреспонденту НГС, что дом строят для расселения оставшихся в квартале домов № 207, 217, 219, 221 и 223. По словам жительницы дома № 223 Людмилы Стадченко, об этом они договорились ещё около 6 лет назад.

Два дома на месте строительства снесли несколько лет назад

Фото: Александр Ощепков / НГС

«На расселение мы не согласились, поэтому мы будем вселяться, когда построят. Нам предлагали временно на переселение в маневренный фонд. <…> Нам дали 6 лет назад план квартиры. Мы узнавали, да, [он ещё действителен]. Уже всё зарегистрировано, и они не имеют права поменять», — рассказала женщина.

На площадке работает тяжёлая техника, завозят материалы для строительства

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новый дом на улице Добролюбова начали строить на месте давно снесённых домов № 209 и 211 — они были частью квартала, который попал в программу реконструкции путём строительства новых зданий. Дома в квартале строили хозспособом работники фабрики мягкой игрушки «Пионер» — она закрылась на рубеже девяностых и «нулевых».

Строительство соседствует с ветхими жилыми домами и гаражами

Фото: Александр Ощепков / НГС

Жители уже снесённых домов, по информации Людмилы Стадченко, сейчас живут в этом же районе в маневренном фонде — они также должны получить квартиры в новом доме. В компании «ИнвестТЭК» эту информацию комментировать отказались. 

В 2014 году Михаил Кольчугин, гендиректор ГК «СССР», в которую входит застройщик, сообщал, что для отселения жителей квартала построят маневренный фонд.

Дом будет разной этажности: первой построят 5-этажную часть

Фото: Александр Ощепков / НГС

По данным сайта застройщика, новый дом станет частью жилмассива «Знаменский», который вырастет на месте 40 бараков. Первые два дома, на улице Стофато, 3/1 и 5, уже сданы, ещё один, на улице Журавлёва, 3, должны завершить в этом году. Всего здесь планируют построить 5 жилых домов высотой 5–16 этажей общей площадью 36,7 тысячи кв. м, указано на сайте застройщика.

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КОММЕНТАРИИ (11)

Андрей
4 июн 2019 в 14:56

В заголовке перед словами "квартир в нем"..." тире абсолютно неуместно. Как и в большинстве других заголовков. Если вы считаете, что это "фишка" НГСа - то это неудачная, неграмотная "фишка", которая показывает низкий уровень образованности у некоторых журналистов.

Кира
4 июн 2019 в 14:23

Дай Бог чтобы дождались!

С той стороны
4 июн 2019 в 14:46

Как всегда тролы , на подиуме ... дуют губки ..не довольные...