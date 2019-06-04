На Добролюбова построят новый дом — квартир в нём ждут жители окрестных бараков

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6 мая 2019
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Всего для строительства нового жилмассива планируют снести около 40 бараков
Фото: Александр Ощепков / НГС
Компания «ИнвестТЭК» начала строить жилой дом на месте бараков на улице Добролюбова в Октябрьском районе Новосибирска — квартир здесь ждут жители расселённых и оставшихся в квартале ветхих домов.
По информации разрешения на строительство, дом будет 5-этажным с техническим подземным этажом, в нём запланировали всего 50 квартир, из них большая часть — двухкомнатные.
Местные жители рассказали корреспонденту НГС, что дом строят для расселения оставшихся в квартале домов № 207, 217, 219, 221 и 223. По словам жительницы дома № 223 Людмилы Стадченко, об этом они договорились ещё около 6 лет назад.
«На расселение мы не согласились, поэтому мы будем вселяться, когда построят. Нам предлагали временно на переселение в маневренный фонд. <…> Нам дали 6 лет назад план квартиры. Мы узнавали, да, [он ещё действителен]. Уже всё зарегистрировано, и они не имеют права поменять», — рассказала женщина.
Новый дом на улице Добролюбова начали строить на месте давно снесённых домов № 209 и 211 — они были частью квартала, который попал в программу реконструкции путём строительства новых зданий. Дома в квартале строили хозспособом работники фабрики мягкой игрушки «Пионер» — она закрылась на рубеже девяностых и «нулевых».
Жители уже снесённых домов, по информации Людмилы Стадченко, сейчас живут в этом же районе в маневренном фонде — они также должны получить квартиры в новом доме. В компании «ИнвестТЭК» эту информацию комментировать отказались.
По данным сайта застройщика, новый дом станет частью жилмассива «Знаменский», который вырастет на месте 40 бараков. Первые два дома, на улице Стофато, 3/1 и 5, уже сданы, ещё один, на улице Журавлёва, 3, должны завершить в этом году. Всего здесь планируют построить 5 жилых домов высотой 5–16 этажей общей площадью 36,7 тысячи кв. м, указано на сайте застройщика.