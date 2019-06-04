На Добролюбова построят новый дом — квартир в нём ждут жители окрестных бараков

Компания «ИнвестТЭК» начала строить жилой дом на месте бараков на улице Добролюбова в Октябрьском районе Новосибирска — квартир здесь ждут жители расселённых и оставшихся в квартале ветхих домов.



Жители соседних бараков переедут в новый дом — об этом они договорились с застройщиком ещё несколько лет назад Фото: Александр Ощепков / НГС

По информации разрешения на строительство, дом будет 5-этажным с техническим подземным этажом, в нём запланировали всего 50 квартир, из них большая часть — двухкомнатные.



В мае площадку начали готовить к строительству — до этого она пустовала несколько лет Фото: Александр Ощепков / НГС

Местные жители рассказали корреспонденту НГС, что дом строят для расселения оставшихся в квартале домов № 207 , 217, 219, 221 и 223. По словам жительницы дома № 223 Людмилы Стадченко, об этом они договорились ещё около 6 лет назад.



Два дома на месте строительства снесли несколько лет назад Фото: Александр Ощепков / НГС

«На расселение мы не согласились, поэтому мы будем вселяться, когда построят. Нам предлагали временно на переселение в маневренный фонд. <…> Нам дали 6 лет назад план квартиры. Мы узнавали, да, [он ещё действителен]. Уже всё зарегистрировано, и они не имеют права поменять», — рассказала женщина.



На площадке работает тяжёлая техника, завозят материалы для строительства Фото: Александр Ощепков / НГС

Новый дом на улице Добролюбова начали строить на месте давно снесённых домов № 209 и 211 — они были частью квартала, который попал в программу реконструкции путём строительства новых зданий. Дома в квартале строили хозспособом работники фабрики мягкой игрушки «Пионер» — она закрылась на рубеже девяностых и «нулевых».



Строительство соседствует с ветхими жилыми домами и гаражами Фото: Александр Ощепков / НГС

Жители уже снесённых домов, по информации Людмилы Стадченко, сейчас живут в этом же районе в маневренном фонде — они также должны получить квартиры в новом доме. В компании «ИнвестТЭК» эту информацию комментировать отказались. В 2014 году Михаил Кольчугин, гендиректор ГК «СССР», в которую входит застройщик, сообщал, что для отселения жителей квартала построят маневренный фонд.



Дом будет разной этажности: первой построят 5-этажную часть Фото: Александр Ощепков / НГС