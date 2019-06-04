Строительный кран перевернулся и повис над ямой на стройке в центре Новосибирска

На строительной площадке в центре Новосибирска упал строительный кран — он повис вниз кабиной.
Видео с перевёрнутым краном сегодня утром, 4 июня, в редакцию прислал читатель. Он пояснил, что ролик появился в чате водителей бетономешалок в мессенджере WhatsApp, но не уточнил адрес, по которому случилось происшествие. На записи звучит только название улицы — Семьи Шамшиных.
Ролик снят водителем машины-миксера, который привёз на стройку бетон накануне днём, 3 июня. На записи автокран лежит стрелой вниз на краю стройки.
Кран принадлежит компании «ТрансАзия», которая работает на стройке.
«Вчера это было. Всё нормально, всё обошлось, никаких жертв, никаких повреждений ни у крана, ни у стройки. <…> Чистая случайность, погодные условия, ветер был», — пояснили в руководстве фирмы.
Кран накренился и перевернулся, но после его помогли вытащить краны другой компании, которая тоже работает на стройке.
В октябре прошлого года НГС рассказывал, как строительный кран упал на строительной площадке у дома по адресу Есенина, 12 в Дзержинском районе.