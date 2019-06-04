Строительный кран перевернулся и повис над ямой на стройке в центре Новосибирска

На строительной площадке в центре Новосибирска упал строительный кран — он повис вниз кабиной.

Видео с перевёрнутым краном сегодня утром, 4 июня, в редакцию прислал читатель. Он пояснил, что ролик появился в чате водителей бетономешалок в мессенджере WhatsApp, но не уточнил адрес, по которому случилось происшествие. На записи звучит только название улицы — Семьи Шамшиных.

Ролик снят водителем машины-миксера, который привёз на стройку бетон накануне днём, 3 июня. На записи автокран лежит стрелой вниз на краю стройки.