4 июня вторник
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 4/10
usd 65.55
eur 73.22
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +14°С
Пробки 4/10
usd 65.55
eur 73.22
Город

Из клумбы рядом с администрацией Кировского района пропала конопля

Сорняк вырос прямо у главного входа в районную администрацию

Поделиться

2 005
31 Обсудить

Все новости

Все новости

Клумбу пропололи после того, как на ней выросла конопля

Фото: vk.com/act54

Из клумбы рядом с администрацией Кировского района Новосибирска на улице Петухова убрали взошедшую коноплю.

«Давно уже проведена [прополка]. Это же выходной день был, <...> в понедельник их уже не было. Я их даже не успел посмотреть. [НГС: Откуда сорняки могли там взяться?] Без понятия», — сообщил корреспонденту НГС начальник отдела благоустройства, озеленения и транспорта района Алексей Калугин.

Растения на клумбе у здания администрации на Петухова, 18 заметили жители города в воскресенье. Эксперты подтвердили корреспонденту НГС, что на фотографии растения конопли. 

Биолог Александр Дубынин предположил, что их могли занести вместе с землёй. «Дело в том, что землю для клумб [обычно] берут на пустырях, где, как правило, много сорняков, в том числе и конопля», — объяснял Дубынин.

По теме

ТЕКСТ

Дмитрий Здорников

ТЕГИ

конопляадминистрация

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (31)

GIGAFONE
4 июн 2019 в 12:52

Еще бы она не пропала

Нина М.
4 июн 2019 в 12:55

Раздули тему!!! Ну увидели,вырвали,выбросили,завянет....из ничего высасываем новости

Фото пользователя
NataLka
4 июн 2019 в 13:01

Пазырь на ютуп - "Подвалы Дыбенко" и "Оцепенение", "Нарковойны" ищо...да любой выпуск 9 1/2 ТАУ Екатеринбург (фонд Город без наркотиков) (хоть даж сёднишний...пазырь просто...и никакого жэлания восхищацца за "натуральный кайф" - не возникнет!!!