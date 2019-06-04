Из клумбы рядом с администрацией Кировского района пропала конопля

Из клумбы рядом с администрацией Кировского района Новосибирска на улице Петухова убрали взошедшую коноплю.

«Давно уже проведена [прополка]. Это же выходной день был, <...> в понедельник их уже не было. Я их даже не успел посмотреть. [НГС: Откуда сорняки могли там взяться?] Без понятия», — сообщил корреспонденту НГС начальник отдела благоустройства, озеленения и транспорта района Алексей Калугин.

Растения на клумбе у здания администрации на Петухова, 18 заметили жители города в воскресенье. Эксперты подтвердили корреспонденту НГС, что на фотографии растения конопли.