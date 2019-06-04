В санатории под Новосибирском началась масштабная проверка спасателей

С утра было заседание по ЧС, затем спасатели отрабатывали техногенный пожар, который, по легенде учений, случился в пансионате «Бердский». Там проверялось реагирование администрации пансионата, района пожарных. Здесь разворачивали пункт временного размещения — он нужен, если эвакуация происходит зимой.

Во время учений свои навыки проверят 300 человек на 50 единицах техники.

«Проводятся командно-штабные, плановые учения, направленные на оценку готовности сил и средств города Бердска, реагирования на чрезвычайные ситуации», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МЧС по Новосибирской области.

Сегодня, 4 июня, под Новосибирском начались масштабные учения МЧС — только сегодня спасатели отработают действия по трём легендам.

Во время учений отрабатывалась эвакуация

Специалисты проверяли, как спасатели работают на пожаре

Во время вторых учений отрабатывались действия при ДТП: смыв топлива, отключения аккумулятора, установка аварийных знаков. Также на месте работали сотрудники здравоохранения и полицейские.

Во время вторых учений спасатели работали на месте условного ДТП

На территории пансионата отрабатывалось перемещение по пожарной лестнице

Завтра будет второй день учений — будет проверка навыков, которые необходимы в военное время. МЧС, в частности, проверит пункты выдачи противогазов, развернёт эвакуационные пункты, системы оповещения — в Бердске включат сирены.

Третий этап — лесной пожар, который угрожает перейти на город.

В конце мая учения проходили на заводе Чкалова — антитеррористической подготовкой занимались силовики.