На левом берегу ожила стройка огромного роддома

В этом году строители займутся системой отопления, электрикой и штукатуркой, а в следующем — отделкой и размещением оборудования, рассказали сегодня на совещании подрядчиков и областных властей.

«Ввод в эксплуатацию [перинатального центра] будет в объёме 217 коек для женщин, мы забираем абсолютно все осложненные роды в соответствии с маршрутизацией <...>. По факту у нас на сегодняшний день количество родов — 2,5 тысячи [в год]. Ожидается 4 тысячи родов», — объяснил главный врач областной больницы Анатолий Юданов.

При этом в правительстве Новосибирской области не исключили, что перинатальный центр могут достроить раньше плановых сроков в 2021 году.



«Мы только что проговорили с подрядчиком, в соответствии с этими графиками срок ввода объекта — 2021 год. Но есть возможность приближения этого срока, основной объем работ можно выполнить до конца 2020 года. <...> Конечно же, объект долгосрочный, долгожданный, и спасибо за поддержку и президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, и Дмитрию Анатольевичу Медведеву, председателю Правительства [РФ]. Новосибирск, наверное, единственный город-миллионник, где нет перинатального центра современного. И я когда рассказывал об этом, конечно же, это вызывало удивление. Наша просьба была поддержана, финансирование выделено. Финансирование понятно, теперь дело за строителями», — сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.