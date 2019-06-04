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Здоровье
Перинатальный центр
Фоторепортаж

На левом берегу ожила стройка огромного роддома

Перинатальный центр Новосибирской области должны достроить через два года, но могут и раньше

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Перинатальный центр хотели достроить ещё несколько лет назад, но работы так и не начинались 

Фото: Александр Ощепков / НГС 

У долгостроя перинатального центра рядом с Новосибирской областной больницей начались работы — на территорию уже заехала строительная техника.

В этом году строители займутся системой отопления, электрикой и штукатуркой, а в следующем — отделкой и размещением оборудования, рассказали сегодня на совещании подрядчиков и областных властей.

В июне на площадке около облбольницы появилась строительная техника

Фото: Александр Ощепков / НГС

«Ввод в эксплуатацию [перинатального центра] будет в объёме 217 коек для женщин, мы забираем абсолютно все осложненные роды в соответствии с маршрутизацией <...>. По факту у нас на сегодняшний день количество родов — 2,5 тысячи [в год]. Ожидается 4 тысячи родов», — объяснил главный врач областной больницы Анатолий Юданов.

По его словам, после ввода перинатального центра в больнице освободятся помещения — их отдадут другим отделениям.

В этом году строители займутся системой отопления, электрикой и штукатуркой

Фото: Александр Ощепков / НГС

При этом в правительстве Новосибирской области не исключили, что перинатальный центр могут достроить раньше плановых сроков в 2021 году. 

«Мы только что проговорили с подрядчиком, в соответствии с этими графиками срок ввода объекта — 2021 год. Но есть возможность приближения этого срока, основной объем работ можно выполнить до конца 2020 года. <...> Конечно же, объект долгосрочный, долгожданный, и спасибо за поддержку и президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, и Дмитрию Анатольевичу Медведеву, председателю Правительства [РФ]. Новосибирск, наверное, единственный город-миллионник, где нет перинатального центра современного. И я когда рассказывал об этом, конечно же, это вызывало удивление. Наша просьба была поддержана, финансирование выделено. Финансирование понятно, теперь дело за строителями», — сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. 

Он подчеркнул, что появление центра повысит качество медицинской помощи в регионе и разгрузит действующие отделения областной больницы.

Губернатор Андрей Травников назвал Новосибирск единственным российским городом-миллионником, где пока нет современного перинатального центра

Фото: Александр Ощепков / НГС

На достройку перинатального центра из федерального бюджета выделили более 2,3 миллиарда рублей.

После открытия перинатального центра в областной больнице освободятся помещения — их отдадут другим отделениям клиники

Фото: Александр Ощепков / НГС

Перинатальный центр у областной больницы планировалось сдать ещё в 2015 году, однако на его строительство у бюджета не хватало денег. К моменту остановки строительства власти вложили в центр около 1 миллиарда рублей, но для его завершения, по более ранним оценкам, было необходимо ещё около 3,5 миллиарда

По словам главврача Новосибирской областной больницы Анатолия Юданова, после достройки перинатального центра вся клиника сможет принимать до 4 тысяч родов ежегодно 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Позже власти переделали проект и сократили число коек для беременных женщин — вместо 305 кроватей будет 213, но и этих коек, по планам авторов, хватит на 3–4 тысячи рожениц в год.

В следующем году в перинатальном центре полностью сделают отделку помещений, а потом и завезут оборудование

Фото: Александр Ощепков / НГС

В феврале 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение и выделил Новосибирской области более 2,3 миллиарда рублей на перинатальный центр. Разрешение на стройку мэрия опубликовала 27 февраля — в документе сообщается, что площадь центра — около 32 тысяч кв. м, у него переменная этажность от 7 до 9 этажей. Региональные власти планируют завершить строительство в 2021 году. 

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ТЕГИ

Перинатальный центрроддом Новосибирскабеременность и роды

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КОММЕНТАРИИ (22)

Мама Аня
4 июн 2019 в 13:31

Я двоих родила в этой больничке. Одного в старом корпусе, второго там где сейчас находится роддом. Если быстро достроят, то за третье ребенком пойду уже в новое здание.

Яков
4 июн 2019 в 13:31

Под такими окнами кричать громко придётся, Зинаида кто!? Там все выглянут посмотреть, кто орёт.

Точняк
4 июн 2019 в 13:38

Отлично...
Но вот только бесит одна вещь...
- Спасибо за поддержку президенту и прьемьеру..
У нас что все вопросы решают только первые люди государства?..
Тогда нафига нам нужны различные министерства???
Нафига нам нужна огромная дума?
Предлагаю оставить президента, его пресс- секретаря, Лаврова и по одному от фракций в думе( дЫмократия все же).Остальных разгонять...