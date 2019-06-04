На левом берегу ожила стройка огромного роддома

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6 мая 2019
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Перинатальный центр хотели достроить ещё несколько лет назад, но работы так и не начинались
Фото: Александр Ощепков / НГС
У долгостроя перинатального центра рядом с Новосибирской областной больницей начались работы — на территорию уже заехала строительная техника.
В этом году строители займутся системой отопления, электрикой и штукатуркой, а в следующем — отделкой и размещением оборудования, рассказали сегодня на совещании подрядчиков и областных властей.
«Ввод в эксплуатацию [перинатального центра] будет в объёме 217 коек для женщин, мы забираем абсолютно все осложненные роды в соответствии с маршрутизацией <...>. По факту у нас на сегодняшний день количество родов — 2,5 тысячи [в год]. Ожидается 4 тысячи родов», — объяснил главный врач областной больницы Анатолий Юданов.
По его словам, после ввода перинатального центра в больнице освободятся помещения — их отдадут другим отделениям.
При этом в правительстве Новосибирской области не исключили, что перинатальный центр могут достроить раньше плановых сроков в 2021 году.
«Мы только что проговорили с подрядчиком, в соответствии с этими графиками срок ввода объекта — 2021 год. Но есть возможность приближения этого срока, основной объем работ можно выполнить до конца 2020 года. <...> Конечно же, объект долгосрочный, долгожданный, и спасибо за поддержку и президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, и Дмитрию Анатольевичу Медведеву, председателю Правительства [РФ]. Новосибирск, наверное, единственный город-миллионник, где нет перинатального центра современного. И я когда рассказывал об этом, конечно же, это вызывало удивление. Наша просьба была поддержана, финансирование выделено. Финансирование понятно, теперь дело за строителями», — сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Он подчеркнул, что появление центра повысит качество медицинской помощи в регионе и разгрузит действующие отделения областной больницы.
На достройку перинатального центра из федерального бюджета выделили более 2,3 миллиарда рублей.
Перинатальный центр у областной больницы планировалось сдать ещё в 2015 году, однако на его строительство у бюджета не хватало денег. К моменту остановки строительства власти вложили в центр около 1 миллиарда рублей, но для его завершения, по более ранним оценкам, было необходимо ещё около 3,5 миллиарда.
В феврале 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение и выделил Новосибирской области более 2,3 миллиарда рублей на перинатальный центр. Разрешение на стройку мэрия опубликовала 27 февраля — в документе сообщается, что площадь центра — около 32 тысяч кв. м, у него переменная этажность от 7 до 9 этажей. Региональные власти планируют завершить строительство в 2021 году.