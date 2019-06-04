Новосибирец несколько лет прятался в Израиле и получил гигантский штраф, когда сдался полиции

Сегодня, 4 июня, в Новосибирске завершился суд над бывшим руководителем сибирского филиала ФГУП «ФТ-центр» Евгением Богорадом, который почти 8 лет скрывался от полиции, но потом сам сдался властям. «По совокупности преступлений ему назначено 5,5 года лишения свободы со штрафом 550 тысяч рублей, условно, с испытательный сроком 4,5 года», — сообщила корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Новосибирска Ксения Короед. Евгений Богорад — главный подсудимый по делу о хищении государственных денег у ФГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий» («ФТ-центр»), которое занимается управлением федеральной недвижимостью.

Как ранее поясняла Ксения Короед со ссылкой на версию обвинения, преступной группе под руководством топ-менеджеров и бухгалтера сибирского филиала «ФТ-центра» удалось похитить у предприятия 236 миллионов рублей. Ещё 138,5 миллиона рублей сообщники планировали вывести, но им это не удалось, так как этой суммы денег на расчётном счёте филиала не оказалось. Уголовное дело о крупном мошенничестве в сибирском филиале ФГУП «ФТ-центр» было возбуждено в 2009 году. Как ранее сообщали в прокуратуре Центрального района, сотрудники «ФТ-центра» похищали деньги предприятия, подписывая фиктивные договоры с подконтрольными организациями, которые должны были оказывать филиалу юридические услуги, охранять объекты и помогать ставить объекты недвижимости на баланс предприятия. Но на самом деле, по версии обвинения, заключать эти договоры было нецелесообразно, так как работа была либо уже сделана, либо входила в обязанности сотрудников филиала. Кроме того, часть зданий, на охрану которых были заключены договоры, оказалась заброшенными и непригодными для использования.

Как ранее писал «Коммерсантъ», обвиняемыми по громкому делу проходили 10 человек. Трём из них, в том числе бывшему руководителю сибирского филиала «ФТ-центра» Евгению Богораду, удалось скрыться. К розыску подключился Интерпол.

Тем временем в декабре 2014 года Новосибирский областной суд рассмотрел дело в отношении остальных обвиняемых. Двух из них он полностью оправдал. Оставшимся назначил условные сроки.

По данным «Коммерсанта», в конце 2016 года в полицию пришли экс-сотрудники «ФТ-центра» Татьяна Медведева и Игорь Фоменко, которые были в розыске. Уголовное дело в отношении них суд рассмотрел в упрощённом порядке. Как следует из приговора Центрального районного суда, Медведева и Фоменко тоже получили условные наказания. В начале 2017 года полиции сдался и главный обвиняемый — Евгений Богорад, который последние годы жил в Израиле. В итоге он также оказался на скамье подсудимых. Процесс шёл в Центральном районном суде. Евгения Богорада обвиняли в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Гособвинение просило приговорить подсудимого к реальному сроку — к шести с половиной годам общего режима и штрафу в размере 550 тысяч рублей.