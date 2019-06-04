Разметка появится на улицах Новосибирска после потепления

В этом году на 256 улицах Новосибирска появится новая разметка — часть будет выполнена из холодного пластика.

В пресс-центре мэрии сообщили, что разметка делается износоустойчивой краской, а в местах концентрации ДТП используется пластик. Материалы наносят на чистое и сухое дорожное покрытие, температура которого должна быть не ниже 15 градусов.

«Силами наших сотрудников наносится дорожная разметка на 256 улицах городского и районного значения. У нас разработан план на весь летний сезон. В дневную и ночную смену ежедневно выходит три бригады»,