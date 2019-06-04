Разметка появится на улицах Новосибирска после потепления

В этом году на 256 улицах Новосибирска появится новая разметка — часть будет выполнена из холодного пластика.
В пресс-центре мэрии сообщили, что разметка делается износоустойчивой краской, а в местах концентрации ДТП используется пластик. Материалы наносят на чистое и сухое дорожное покрытие, температура которого должна быть не ниже 15 градусов.
«Силами наших сотрудников наносится дорожная разметка на 256 улицах городского и районного значения. У нас разработан план на весь летний сезон. В дневную и ночную смену ежедневно выходит три бригады»,
— цитирует слова директора МБУ «Городской центр организации дорожного движения» Андрея Романцова пресс-центр мэрии.
По информации мэрии, всего в этом году разметка должна появиться на площади в 280 тысяч кв. м. При этом уточняется, что разметку уже успели нанести почти на 128 тысячах кв. м.
В ближайшие дни в Новосибирске будет стоять жаркая погода: после непогоды в начале недели дневная температура в городе будет достигать 25–26 градусов тепла.
В апреле стало известно, что обновление разметки в этом году начнётся с Красного проспекта, площади Ленина, улицы Станиславского и Морского проспекта.
Ранее стало известно, что дорожная служба потратит почти миллиард рублей на ремонт и содержание дорог в Искитимском, Новосибирском, Тогучинском и Черепановском районах Новосибирской области.