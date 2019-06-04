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Дороги и транспорт

Разметка появится на улицах Новосибирска после потепления

Дорожники уже успели нанести разметку почти на половину дорог

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Часть новой разметки сделают из холодного пластика

Фото: Александр Ощепков / НГС 

В этом году на 256 улицах Новосибирска появится новая разметка — часть будет выполнена из холодного пластика.

В пресс-центре мэрии сообщили, что разметка делается износоустойчивой краской, а в местах концентрации ДТП используется пластик. Материалы наносят на чистое и сухое дорожное покрытие, температура которого должна быть не ниже 15 градусов. 

«Силами наших сотрудников наносится дорожная разметка на 256 улицах городского и районного значения. У нас разработан план на весь летний сезон. В дневную и ночную смену ежедневно выходит три бригады», 

— цитирует слова директора МБУ «Городской центр организации дорожного движения» Андрея Романцова пресс-центр мэрии.

По информации мэрии, всего в этом году разметка должна появиться на площади в 280 тысяч кв. м. При этом уточняется, что разметку уже успели нанести почти на 128 тысячах кв. м.

В ближайшие дни в Новосибирске будет стоять жаркая погода: после непогоды в начале недели дневная температура в городе будет достигать 25–26 градусов тепла

В апреле стало известно, что обновление разметки в этом году начнётся с Красного проспекта, площади Ленина, улицы Станиславского и Морского проспекта.

Ранее стало известно, что дорожная служба потратит почти миллиард рублей на ремонт и содержание дорог в Искитимском, Новосибирском, Тогучинском и Черепановском районах Новосибирской области.

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Дмитрий Здорников

ТЕГИ

разметкадорожные службы

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КОММЕНТАРИИ (16)

Самуил
4 июн 2019 в 10:57

Мы в Сибири живём, какое ещё им потепление нужно? Чтобы +35 было? Так ныть начнут, что от высокой температуры разметка, таит, испаряется. Вечно у них 100 проблем.

ненейка
4 июн 2019 в 11:04

Кое-где дорог не будет, разметка будет, как обещали.

Иринка
4 июн 2019 в 11:03

3 бригады на весь город, смех просто! Зато в Мэрии десятки бесполезных тел, которые выполняют не пойми какую работу и не понятно за что получают свои не маленькие зарплаты.