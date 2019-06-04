Видео: на Сухом логу из-под асфальта забил фонтан

Видео с бьющей из-под асфальта струёй появилось на YouTube
Фото: Инцидент Новосибирск / youtube.com
Сегодня, 4 июня, на улице Танковой в Калининском районе Новосибирска из-под асфальта забил фонтан.
Происшествие случилось возле дома № 72. Видео с вырывающейся из-под асфальта водой появилось на YouTube-канале «Инцидент Новосибирск».
Коммунальные фонтаны не редкость в это время года — в городе проходят гидравлические испытания тепловых сетей. Сейчас они как раз охватывают и улицу Танковую.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании» с просьбой прокомментировать сегодняшнее происшествие.
Дополнение: «При проведении гидравлических испытаний возле дома 72 по улице Танковой в 10:00 образовался дефект на магистральном трубопроводе диаметром 700 мм с выходом воды на поверхность. <...> В 10:20 теплоэнергетики оперативно приступили к локализации и отключению повреждённого участка. На месте работает две оперативных бригады. В ближайшее время будет понятен характер дефекта и объём ремонтных работ», – сообщили в «Сибирской генерирующей компании», уточнив, что температура воды во время испытаний не превышает +40 градусов.