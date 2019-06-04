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Мой дом

Видео: на Сухом логу из-под асфальта забил фонтан

Происшествие случилось около завода «Электрон»

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Видео с бьющей из-под асфальта струёй появилось на YouTube

Фото: Инцидент Новосибирск / youtube.com 

Сегодня, 4 июня, на улице Танковой в Калининском районе Новосибирска из-под асфальта забил фонтан.

Происшествие случилось возле дома № 72. Видео с вырывающейся из-под асфальта водой появилось на YouTube-канале «Инцидент Новосибирск». 

Коммунальные фонтаны не редкость в это время года — в городе проходят гидравлические испытания тепловых сетей. Сейчас они как раз охватывают и улицу Танковую

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании» с просьбой прокомментировать сегодняшнее происшествие.

Дополнение:  «При проведении гидравлических испытаний возле дома 72 по улице Танковой в 10:00 образовался дефект на магистральном трубопроводе диаметром 700 мм с выходом воды на поверхность. <...> В 10:20 теплоэнергетики оперативно приступили к локализации и отключению повреждённого участка. На месте работает две оперативных бригады. В ближайшее время будет понятен характер дефекта и объём ремонтных работ», – сообщили в «Сибирской генерирующей компании», уточнив, что температура воды во время испытаний не превышает +40 градусов.

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забил фонтан горячей водыСГК

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Новосельцев
4 июн 2019 в 11:02

Очередной "Прорыв"(с)...)