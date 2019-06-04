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Город

В сквере Славы появились синие палатки и умывальники

Их поставили, чтобы дать рабочим, восстанавливающим сквер, укрытие от солнца и дождя

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Рядом с палатками поставили умывальники

Фото: Стас Соколов

Сегодня утром в сквере Славы появилось несколько синих палаток и умывальников, расположенных неподалёку друг от друга.

О том, что у памятника «Единству фронта и тыла» появились палатки, в редакцию НГС сообщил читатель. 

«Тут в парке у Монумента Славы какая-то инсталляция. Видимо, намечается что-то военно-патриотическое. Вчера утром не было ещё», — рассказал он.

Как объяснила корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, палатки поставили для рабочих, которые займутся реконструкцией сквера. 

«Это уже рабочие там будут находиться. Там им и от солнца, и от дождя [укрытие], чтобы они там постоянно находились. Это не вагончики рабочие», 

— уточнила Анна Терешкова, добавив, что рабочие не будут ночевать в палатках.

Впервые обновлённый проект Монумента Славы показали в августе 2018 года — согласно проекту, в парке появятся карликовые яблони, кинотеатр и киоски. Позднее стало известно, что сам монумент чинить не будут.

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ТЕКСТ

Дмитрий Здорников

ТЕГИ

Монумент Славыремонтпалатки

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КОММЕНТАРИИ (8)

За Навального
4 июн 2019 в 10:09

Главное чтобы храм строить не начали.

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Life Hackers
4 июн 2019 в 10:07

Только бы деревья рубить не стали. Под те самые палатки и кинотеатр.

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К.Алексей
4 июн 2019 в 09:56

проект наверное утвержден,НО. Хотелось бы увидеть в сквере СКАМЕЙКИ а не ЛАВКИ которые крайне не удобные !!!