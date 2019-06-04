В сквере Славы появились синие палатки и умывальники

Сегодня утром в сквере Славы появилось несколько синих палаток и умывальников, расположенных неподалёку друг от друга.

О том, что у памятника «Единству фронта и тыла» появились палатки, в редакцию НГС сообщил читатель.

«Тут в парке у Монумента Славы какая-то инсталляция. Видимо, намечается что-то военно-патриотическое. Вчера утром не было ещё», — рассказал он.

Как объяснила корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, палатки поставили для рабочих, которые займутся реконструкцией сквера.