В сквере Славы появились синие палатки и умывальники

Сегодня утром в сквере Славы появилось несколько синих палаток и умывальников, расположенных неподалёку друг от друга.
О том, что у памятника «Единству фронта и тыла» появились палатки, в редакцию НГС сообщил читатель.
«Тут в парке у Монумента Славы какая-то инсталляция. Видимо, намечается что-то военно-патриотическое. Вчера утром не было ещё», — рассказал он.
Как объяснила корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, палатки поставили для рабочих, которые займутся реконструкцией сквера.
«Это уже рабочие там будут находиться. Там им и от солнца, и от дождя [укрытие], чтобы они там постоянно находились. Это не вагончики рабочие»,
— уточнила Анна Терешкова, добавив, что рабочие не будут ночевать в палатках.
Впервые обновлённый проект Монумента Славы показали в августе 2018 года — согласно проекту, в парке появятся карликовые яблони, кинотеатр и киоски. Позднее стало известно, что сам монумент чинить не будут.