Видео: Владимир Тарасенко забросил ещё одну шайбу в финале Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге идёт четвёртый матч финальной серии плей-офф — воспитанник новосибирского хоккея Владимир Тарасенко забросил шайбу за «Сент-Луис Блюз».
«Сент-Луис Блюз» сейчас проводит четвёртый матч финального раунда Кубка Стэнли против «Бостон Брюинз».
Пока счёт равный — 2:2. Идёт третий период. В первом игровом отрезке Владимир Тарасенко забил гол и вывел свою команду вперёд. Счёт стал 2:1 в пользу «Сент-Луиса», но затем «Бостону» удалось отыграть одну шайбу.
Владимир Тарасенко впервые выступает в финале Кубка Стэнли. С учётом сегодняшней шайбы он забил три гола в матчах финальной серии. Пока по результатам первых трёх игр финала лидирует «Бостон Брюинз»: на его счету два выигранных матча.