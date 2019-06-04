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Спорт

Видео: Владимир Тарасенко забросил ещё одну шайбу в финале Кубка Стэнли

Сейчас в НХЛ идёт четвёртый матч финального раунда плей-офф

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В сегодняшнем матче Владимир Тарасенко вывел свою команду вперёд, но удержать преимущество надолго ей не удалось

Фото: nhl.com/video

В Национальной хоккейной лиге идёт четвёртый матч финальной серии плей-офф — воспитанник новосибирского хоккея Владимир Тарасенко забросил шайбу за «Сент-Луис Блюз».

«Сент-Луис Блюз» сейчас проводит четвёртый матч финального раунда Кубка Стэнли против «Бостон Брюинз».

Пока счёт равный — 2:2. Идёт третий период. В первом игровом отрезке Владимир Тарасенко забил гол и вывел свою команду вперёд. Счёт стал 2:1 в пользу «Сент-Луиса», но затем «Бостону» удалось отыграть одну шайбу. 

Владимир Тарасенко впервые выступает в финале Кубка Стэнли. С учётом сегодняшней шайбы он забил три гола в матчах финальной серии. Пока по результатам первых трёх игр финала лидирует «Бостон Брюинз»: на его счету два выигранных матча.

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ТЕГИ

хоккейВладимир Тарасенко

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КОММЕНТАРИИ (11)

Па панятиям
4 июн 2019 в 09:41

И какое отношение это имеет к Новосибирску?

Алексей74
4 июн 2019 в 09:58

Сент-Луис сравняли. Молодцы 2 шага до Кубка осталось. Жду кубок в нашем городе.

Степ Р
4 июн 2019 в 10:16

Фиолетово!