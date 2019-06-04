Новосибирские университеты вошли в топ-100 лучших вузов страны

Новосибирский государственный университет вошёл в десятку лучших вузов России по версии международной информационной группы «Интерфакс».



Всего по итогам 2018/2019 учебного года в «Национальный рейтинг университетов» попали 327 вузов, в том числе 9 новосибирских.

НГУ, как и в прошлом году, разместился на 6-й строчке рейтинга. НГТУ занял 36-е место, опустившись на одну строчку по сравнению с предыдущим годом. Также в сотне лучших вузов оказался Новосибирский государственный медицинский университет, за год он укрепил свои позиции в рейтинге, поднявшись со 102-го места на 95–96-е.

