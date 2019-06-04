Новосибирские университеты вошли в топ-100 лучших вузов страны

Новосибирский государственный университет вошёл в десятку лучших вузов России по версии международной информационной группы «Интерфакс».
Всего по итогам 2018/2019 учебного года в «Национальный рейтинг университетов» попали 327 вузов, в том числе 9 новосибирских.
НГУ, как и в прошлом году, разместился на 6-й строчке рейтинга. НГТУ занял 36-е место, опустившись на одну строчку по сравнению с предыдущим годом. Также в сотне лучших вузов оказался Новосибирский государственный медицинский университет, за год он укрепил свои позиции в рейтинге, поднявшись со 102-го места на 95–96-е.
Кроме того, в «Национальный рейтинг университетов» вошли СГУГиТ (107–108 место), Новосибирский государственный аграрный университет (133–136 место), НГУЭУ (149 место), Новосибирский государственный педагогический университет (165–171 место), НГАСУ (198–206 место), СибГУТИ (226–228 место).
«Список лучших университетов России возглавил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, второе место занял Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, третье — Московский физико-технический институт (МФТИ). В топ-5 рейтинга также вошли НИУ "Высшая школа экономики" (четвёртое место) и Санкт-Петербургский государственный университет (пятое место)», — рассказали составители рейтинга
Специалисты международной информационной группы «Интерфакс» составляют Национальный рейтинг университетов каждый год на протяжении 10 лет. При расчётах они анкетируют каждое учебное заведение, оценивают их образовательную, научно-исследовательскую работу, их бренд, социальную среду, развитие международных связей и инновации.