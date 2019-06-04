Пожарный из Новосибирска рассказал, как спас трёх котят и нашёл им новых хозяев

Командир отделения пожарной части №4 Илья Александров нашёл трёх котят, когда возвращался из посёлка Комаровка в Новосибирской области вечером в субботу, 1 июня. «Мы возвращались с вызова. Выезжали с грунтовки на асфальтированную дорогу. Их [котят] сложно было не заметить. Их, причём, было два. Просто два маленьких комочка сидят в ямке в небольшой. Вышли их забирать, получается, а один убежал. Коллега, который остался на дороге, он его подобрал. Я пошёл искать второго в траве, а там ещё один сидел. Мы их забрали с собой в часть. До части мы не доехали. Мы доехали до Волочаевской, нас развернули, и мы уехали в село Жеребцово на [вызов] в частный дом», — рассказал Илья корреспонденту НГС.

Котят нужно было накормить, поэтому мужчина пошёл искать молоко и шприц для них в соседних домах от горящего дома. «Я ночью по деревне ходил, спрашивал, стучал в дома. Там ближайшие два дома от горящего [дома], они находятся на отшибе. Я сначала в ближайший дом постучался, у них молока не оказалось. Я пошёл потом в дальний [дом]. У них было молоко. Шприца у них не было. Вот, кстати, совесть мучает. Они мне дали ложку чайную, я им не вернул. Если они это прочитают, то я каюсь за эту ложку. В итоге, да я вернулся в первый дом, попросил у них шприц. Они мне его дали. Потом я котят в течение ночи со шприца кормил», — поделился пожарный.

Дочка пожарного Варвара заботилась о котятах, пока им искали хозяев Фото: предоставлено Ильёй Александровым

После смены Илья привёз котят домой, но оставить их не смог — у него и так живут два взрослых кота. Тогда он поздно вечером 2 июня решил разместить пост в социальных сетях, чтобы найти для них хозяев. На следующее утро у него было около 200 сообщений от желающих забрать животных. Но мужчина основательно выбирал котятам будущих хозяев. «Бело-рыженького [котёнка]… Мне женщина написала, что у них кошка взрослая уже умерла недавно. Расцветка у неё такая же. Ребёнок, говорит, расстроился. Прям, сказала, такой же расцветки, прям копия. Я пообщался с женщиной. <...> И вчера в районе обеда он в Ордынку к ней уехал. Вечером приезжал знакомый мой, забирал белого котёнка. Третий с нами ночует, дома сейчас находится. Его завтра девушка приедет забирать. Она работает в скорой помощи. Сегодня находится на смене. Сказала, сможет приехать утром только забрать», — объяснил он.

