Вместо свитера — двадцать пар носков: как собрать чемодан в детский лагерь и ничего не забыть

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6 мая 2019
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В лагерь дети могут приехать без теплой одежды, а она нужна даже летом
Фото: Сергей Сюрин / 29.RU
Собирать ребенка в лагерь — дело важное, но не все родители это понимают. Кто-то откладывает сборы на потом и в последний момент забивает рюкзак тем, что под руку попадется. Для таких родителей Роспотребнадзор даже составил памятку вещей, которые нужно положить ребенку: там целый шкаф. Мы поговорили с вожатыми в лагерях и выяснили, что весь список можно сократить до минимума. Но время на сборы все-таки выделить придется.
— В каждом отряде найдутся один или два ребенка, у которых нет важных вещей: кого-то отправят на смену в легких шортах и футболке, забыв о свитере и штанах, кому-то не положат сменное белье, — рассказывает педагог и вожатая с семилетним стажем Александра Фатхиева. — Однажды нашли в чемодане жареную курицу. Видимо, родители переживали, что ребенок не будет сытым, а о том, что курица испортится и вообще такую еду нельзя, не подумали.
Вместе с вожатыми мы составили список необходимого, сохраните его до конца лета. А ниже ищите подробные объяснения.
Одежда: меняйте свитер на трусы
Теплой одежды должно быть по минимуму — буквально один комплект: теплые штаны, свитер и обувь для похода в сырую погоду. Ориентируйтесь на то, что ребенок будет много двигаться, ему должно быть удобно. Положите минимум пять футболок, двое-трое шорт и брюк, обязательно спортивную форму и удобную обувь — туфли и кроссовки. Купальник для девочки и плавки для мальчика и резиновые шлепки, чтобы в них ребенок мог ходить по корпусу и в душ.
Обязательно положите кепку, а лучше две — на случай, если одна потеряется или порвется. Нижнее белье и носки — чем больше, тем лучше. Но если вы планируете навещать ребенка, то можете ограничиться количеством белья на первую неделю.
— Дополнительно — одежда на вечерние программы. В лагерях каждый вечер то дискотека в стиле 90-х, то космическая вечеринка. Поэтому пусть ваш ребенок решает, в чем на них ходить. Если девочка думает, что эта серебристая юбка подходит, пусть берет ее, — советует вожатый студенческого педагогического отряда «Кроха» Василий Федосеев.
Гаджеты: ищите кнопочные телефоны
— Администрация не несет ответственности за гаджеты, которые приехали вместе с ребенком, да они ему не очень-то и нужны: целый день расписан кружками и играми. Ноутбуки, планшеты и дорогие смартфоны лучше оставить дома, с собой дайте телефон попроще, — говорит Александра.
Если ребенок захочет позвонить родителям, а у него не будет телефона — он всегда может попросить его у вожатых. Как правило, они не отказывают.
Лекарства: только жизненно важные
— В каждом лагере есть медработники. Поэтому, если ребенок привозит какие-то таблетки и медикаменты, мы просим сдавать врачам или вожатым, — говорит Василий. — Если ребенку прописаны какие-то лекарства, они выдаются в нужное время: раз в день или три раза — как указано врачом.
Книги и деньги: о них можно забыть
Если ребенок уезжает в обычный лагерь, а не в тематический, где параллельно с отдыхом дети занимаются исследованиями, позвольте ему отдохнуть от литературы. А захочет взять любимую книгу — не отговаривайте. Помните, что почти во всех лагерях есть библиотеки, где можно легко утолить книжный голод.
Деньги на карманные расходы ребенку тоже не нужны: столовая кормит на убой, а обо всех дополнительных тратах администрация лагеря предупреждает родителей.
— В основном тратят деньги на привозные аттракционы: лазертаг, пейнтбол, батуты и так далее. А еще фотографии, магниты и коллажи со своим отрядом и друзьями. За это деньги можно отдать потом, когда родители приедут за ребенком в лагерь, — напоминает Василий.
Приезжать к сыну или дочери часто тоже не стоит. В конце концов, смена в лагере — это отличный повод родителям и детям отдохнуть.