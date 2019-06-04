Вместо свитера — двадцать пар носков: как собрать чемодан в детский лагерь и ничего не забыть

В лагерь дети могут приехать без теплой одежды, а она нужна даже летом

Собирать ребенка в лагерь — дело важное, но не все родители это понимают. Кто-то откладывает сборы на потом и в последний момент забивает рюкзак тем, что под руку попадется. Для таких родителей Роспотребнадзор даже составил памятку вещей, которые нужно положить ребенку: там целый шкаф. Мы поговорили с вожатыми в лагерях и выяснили, что весь список можно сократить до минимума. Но время на сборы все-таки выделить придется.

— В каждом отряде найдутся один или два ребенка, у которых нет важных вещей: кого-то отправят на смену в легких шортах и футболке, забыв о свитере и штанах, кому-то не положат сменное белье, — рассказывает педагог и вожатая с семилетним стажем Александра Фатхиева. — Однажды нашли в чемодане жареную курицу. Видимо, родители переживали, что ребенок не будет сытым, а о том, что курица испортится и вообще такую еду нельзя, не подумали.

Вместе с вожатыми мы составили список необходимого, сохраните его до конца лета. А ниже ищите подробные объяснения.



Список вещей, которых хватит на 21-дневную смену в детском лагере Фото: Евгения Бикунова, Николай Гурьянов (инфографика)

Одежда: меняйте свитер на трусы

Теплой одежды должно быть по минимуму — буквально один комплект: теплые штаны, свитер и обувь для похода в сырую погоду. Ориентируйтесь на то, что ребенок будет много двигаться, ему должно быть удобно. Положите минимум пять футболок, двое-трое шорт и брюк, обязательно спортивную форму и удобную обувь — туфли и кроссовки. Купальник для девочки и плавки для мальчика и резиновые шлепки, чтобы в них ребенок мог ходить по корпусу и в душ.

Обязательно положите кепку, а лучше две — на случай, если одна потеряется или порвется. Нижнее белье и носки — чем больше, тем лучше. Но если вы планируете навещать ребенка, то можете ограничиться количеством белья на первую неделю.

Положите в чемодан «базу»: ежедневную одежду, спортивную и нижнее белье. А в чем пойти на дискотеку, ребенок решит сам Фото: Тимур Шарипкулов / Ufa1.RU

— Дополнительно — одежда на вечерние программы. В лагерях каждый вечер то дискотека в стиле 90-х, то космическая вечеринка. Поэтому пусть ваш ребенок решает, в чем на них ходить. Если девочка думает, что эта серебристая юбка подходит, пусть берет ее, — советует вожатый студенческого педагогического отряда «Кроха» Василий Федосеев.

Гаджеты: ищите кнопочные телефоны

— Администрация не несет ответственности за гаджеты, которые приехали вместе с ребенком, да они ему не очень-то и нужны: целый день расписан кружками и играми. Ноутбуки, планшеты и дорогие смартфоны лучше оставить дома, с собой дайте телефон попроще, — говорит Александра.

Если ребенок захочет позвонить родителям, а у него не будет телефона — он всегда может попросить его у вожатых. Как правило, они не отказывают.

Лекарства: только жизненно важные

— В каждом лагере есть медработники. Поэтому, если ребенок привозит какие-то таблетки и медикаменты, мы просим сдавать врачам или вожатым, — говорит Василий. — Если ребенку прописаны какие-то лекарства, они выдаются в нужное время: раз в день или три раза — как указано врачом.

Книги и деньги: о них можно забыть



Каждый день в лагере расписан по часам: кружки, игры, спорт Фото: Олег Каргаполов / 74.RU

Если ребенок уезжает в обычный лагерь, а не в тематический, где параллельно с отдыхом дети занимаются исследованиями, позвольте ему отдохнуть от литературы. А захочет взять любимую книгу — не отговаривайте. Помните, что почти во всех лагерях есть библиотеки, где можно легко утолить книжный голод.

