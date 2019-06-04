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Происшествия

Под Новосибирском произошла массовая авария — столкнулись три «Тойоты»

Участники ДТП ищут свидетелей

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Одна из машин полностью лишилась передней части

Фото: предоставлено Владимиром

Вечером в понедельник, 3 июня, в Новосибирской области недалеко от села Толмачево столкнулись три автомобиля: «Тойота Спринтер», «Тойота Хайлюкс Сурф» и Тойота «Хайлюкс Пикап».

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, несмотря на то что машины получили значительные повреждения, в аварии никто не пострадал. По фотографиям видно, что один из автомобилей лишился передней части. Сейчас участники ДТП ищут свидетелей.

«Свидетели нужны, чтобы установить виновного», — коротко сообщил корреспонденту НГС Владимир, родственник одного из участников аварии.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о ДТП подтвердили.

«1445-й км автодороги Р-254. Столкновение трёх автомобилей. Материальный ущерб. Пострадавших нет», — пояснили в ведомстве.

Участники аварии хотят установить виновника

Фото: предоставлено Владимиром

Участники ДТП просят всех, кто стал свидетелем этой аварии, позвонить по этому номеру: 8–999–464–80–26.

В минувшую субботу, 1 июня, в массовом ДТП в Октябрьском районе пострадали два ребёнка.

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Александра Трофименко

ТЕГИ

дтпмассовая авария

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КОММЕНТАРИИ (2)

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Директор Завода (Ржака)
4 июн 2019 в 00:24

Три праворульных ведра.