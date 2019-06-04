Вечером в понедельник, 3 июня, в Новосибирской области недалеко от села Толмачево столкнулись три автомобиля: «Тойота Спринтер», «Тойота Хайлюкс Сурф» и Тойота «Хайлюкс Пикап».

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, несмотря на то что машины получили значительные повреждения, в аварии никто не пострадал. По фотографиям видно, что один из автомобилей лишился передней части. Сейчас участники ДТП ищут свидетелей.

«Свидетели нужны, чтобы установить виновного», — коротко сообщил корреспонденту НГС Владимир, родственник одного из участников аварии.