Под Новосибирском начали строить «Дом звука» с плоскими колоколами

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6 мая 2019
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Проект необычного «Парка Мира», который появится под Новосибирском
Фото: Анна Михеева
В «Парке Мира» под Новосибирском начали строить «Дом звука», где будут звучать плоские колокола.
«Пока это рабочее название — "Дом звука". Внутри него будут находиться била — это плоские колокола. Сделаны уже 64 штуки. На них будет стоять система автоматики. Всё это вместе будет давать возможность проигрывать мелодии — как простые, так и известные классические. Человек сможет зайти в этот "Дом звука" и послушать, как с помощью такого интересного плоского колокола можно воспроизвести различные сложные мелодии — классику и современные композиции. Это будет что-то вроде мини-концерта минут на 25, который исполнит система автоматики», — рассказала корреспонденту НГС руководитель проекта «Парк Мира» Анна Михеева.
Автор «Дома звука» архитектор Иван Дыркин (Мазуренко) уточнил корреспонденту НГС, что строение будет купольным, выполненным из дерева, с высотой зала в 6 м.
«Дом звука» разместится в «Парке Мира» — пространстве для активного и медитативного отдыха, который строят под Новосибирском около «Деревни Мира» в посёлке Октябрьский Мошковского района. В парке, по словам Михеевой, со временем появятся ещё несколько локаций-аттракционов: «Дом воды», «Дом земли», «Дом ветра» и «Дом огня». Все локации будут платные, но вход в сам парк будет свободным.
«Парк будет открываться [для посещения] этапами. Сложно сказать точно, но первый этап мы планируем открыть следующим летом. Прогнозировать сложно, потому что многие вещи очень новаторские», — заметила Анна Михеева.
Авторы необычного проекта планируют организовать экскурсии в строящийся «Парк Мира» участникам фестиваля «Солнцестояние», который пройдет 21–23 июля 2019 года недалеко от этого объекта.