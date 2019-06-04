Под Новосибирском начали строить «Дом звука» с плоскими колоколами

В «Парке Мира» под Новосибирском начали строить «Дом звука», где будут звучать плоские колокола.

«Пока это рабочее название — "Дом звука". Внутри него будут находиться била — это плоские колокола. Сделаны уже 64 штуки. На них будет стоять система автоматики. Всё это вместе будет давать возможность проигрывать мелодии — как простые, так и известные классические. Человек сможет зайти в этот "Дом звука" и послушать, как с помощью такого интересного плоского колокола можно воспроизвести различные сложные мелодии — классику и современные композиции. Это будет что-то вроде мини-концерта минут на 25, который исполнит система автоматики», — рассказала корреспонденту НГС руководитель проекта «Парк Мира» Анна Михеева.

В «Парке Мира» началось строительство «Дома звука» с 64 плоскими колоколами для необычных концертов. Эскиз здания Фото: Анна Михеева

Автор «Дома звука» архитектор Иван Дыркин (Мазуренко) уточнил корреспонденту НГС, что строение будет купольным, выполненным из дерева, с высотой зала в 6 м.

«Дом звука» разместится в «Парке Мира» — пространстве для активного и медитативного отдыха, который строят под Новосибирском около «Деревни Мира» в посёлке Октябрьский Мошковского района. В парке, по словам Михеевой, со временем появятся ещё несколько локаций-аттракционов: «Дом воды», «Дом земли», «Дом ветра» и «Дом огня». Все локации будут платные, но вход в сам парк будет свободным.

Основу под центральный монумент в парке уже приготовили Фото: Анна Михеева