Священник, выступавший против постановки «Тангейзер», получил награду от силовиков

Новосибирский священник, настоятель Александро-Невского собора в Новосибирске протоиерей Александр Новопашин получил награду от начальника центра «Э» — священник активно выступал против постановки «Тангейзер», критиковал мэра и снимал фильмы про борьбу с террористами.
Информация об этом появилась на сайте Новосибирской митрополии РПЦ вчера, 2 июня. Как уточняется на сайте, МВД пригласило священника выступить на всероссийском совещании по вопросам экстремизма и терроризма.
«Протоиерей Александр Новопашин рассказал на совещании об опыте противодействия деструктивным сектам и формах профилактики экстремизма. Священник много лет занимается этой темой, является участником антитеррористических съездов и конференций, выступает с докладами», — объясняется на сайте митрополии.
После выступления Новопашина начальник Главного Управления по противодействию экстремизму МВД России генерал-майор полиции Олег Ильиных вручил священнику медаль.
«За труды, понесенные на этом поприще, начальник <...> наградил священника медалью "За противодействие экстремизму".
А также вручил ему еще одну награду, которая в Управлении ждала отца Александра несколько месяцев, — юбилейную медаль в честь 10-летия организации службы по противодействию экстремизму МВД России», — говорится на сайте митрополии.
Новопашин активно выступал против постановки оперы «Тангейзер» Рихарда Вагнера. Тогда священник назвал её надуманным осквернением святыни. Он также является автором фильма про то, как сектанты взрывают главный городской вокзал.
А в 2017 году Новопашин вступил в конфронтацию с мэром Новосибирска Анатолием Локтем. Тогда мэр позволил себе усомниться в значительности фигуры Николая II — из-за этого Новопашин потребовал от Локтя извинений за свои слова и обвинил его в оскорблении чувств верующих.