Священник, выступавший против постановки «Тангейзер», получил награду от силовиков

Новосибирский священник, настоятель Александро-Невского собора в Новосибирске протоиерей Александр Новопашин получил награду от начальника центра «Э» — священник активно выступал против постановки «Тангейзер», критиковал мэра и снимал фильмы про борьбу с террористами.

Информация об этом появилась на сайте Новосибирской митрополии РПЦ вчера, 2 июня. Как уточняется на сайте, МВД пригласило священника выступить на всероссийском совещании по вопросам экстремизма и терроризма.

«Протоиерей Александр Новопашин рассказал на совещании об опыте противодействия деструктивным сектам и формах профилактики экстремизма. Священник много лет занимается этой темой, является участником антитеррористических съездов и конференций, выступает с докладами», — объясняется на сайте митрополии.