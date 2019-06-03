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Образование

Министр образования РФ пообещал выдать НГПУ деньги на строительство бассейна

Его должны будут построить в течение трёх лет

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Теперь в НГПУ появится свой бассейн — в нём нуждаются студенты

Фото: Александр Ощепков

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков решил выделить 7 вузам страны деньги на строительство бассейнов — в их число вошёл Новосибирский государственный педагогический университет.

Об этом корреспонденту НГС сообщил источник, близкий к руководству вуза. «Мы вошли в 7 вузов страны, где будут строить бассейн. (НГС: значит бассейн точно будет?) Да, за три года», — рассказал источник.

Корреспондент НГС обратился в пресс-центр НГПУ, однако там попросили направить официальный письменный запрос.

В пресс-службе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации сообщили, что не слышали о том, что вузам выделили средства на строительство бассейнов. 

«Навскидку я подсказать не смогу <...>. Такое действительно могло быть <...> просто мы не в курсе. У нас министерство большое; естественно, министр выступает на разных площадках и иногда информация к нам доходит позднее», — объяснили в пресс-службе, также попросив направить письменный запрос.

В середине июля 2018 года в Новосибирске возобновили строительство бассейна, который был законсервирован на Затулинском жилмассиве 10 лет. А совсем недавно в парке «Сосновый бор» построили два бассейна премиум-класса.

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КОММЕНТАРИИ (9)

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elka
3 июн 2019 в 21:08

Что значит решил выдать??Так то это налоги налогоплательщиков и решает судьбу денег ни одно лицо..А так читается как будто бочка с деньгами около него стоит и он оттуда решает дать или не дать.По поводу того на что выделяйся деньги за, плавание это круто-здоровый дух ,красивое тело, уверенность в себе ,организованность ,дисциплина и просто кайф

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
3 июн 2019 в 21:01

Бассейн - это хорошо, еще в СССР получил звание спорта по плаванию, что и на службе потом пригодилось.

Гость
3 июн 2019 в 21:11

ФСБ надо НГСовских правдорубов контролировать, а то подавай им старый дизайн, ещё и бочку катят на нашего всеми любимого товарища Локтя, а то и выше.