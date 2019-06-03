Министр образования РФ пообещал выдать НГПУ деньги на строительство бассейна

Об этом корреспонденту НГС сообщил источник, близкий к руководству вуза. «Мы вошли в 7 вузов страны, где будут строить бассейн. (НГС: значит бассейн точно будет?) Да, за три года», — рассказал источник.

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков решил выделить 7 вузам страны деньги на строительство бассейнов — в их число вошёл Новосибирский государственный педагогический университет.

В пресс-службе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации сообщили, что не слышали о том, что вузам выделили средства на строительство бассейнов.

«Навскидку я подсказать не смогу <...>. Такое действительно могло быть <...> просто мы не в курсе. У нас министерство большое; естественно, министр выступает на разных площадках и иногда информация к нам доходит позднее», — объяснили в пресс-службе, также попросив направить письменный запрос.

В середине июля 2018 года в Новосибирске возобновили строительство бассейна, который был законсервирован на Затулинском жилмассиве 10 лет. А совсем недавно в парке «Сосновый бор» построили два бассейна премиум-класса.