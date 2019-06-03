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Страна и мир

Всех не пересвайпают: юристы рассказали, как ФСБ будет читать вашу переписку в Tinder

В приложении для знакомств будут искать доказательства преступлений и самих преступников

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В реестр распространителей информации Tinder попал 31 мая

Фото: Дарья Селенская / 74.RU

Сегодня Роскомнадзор объявил о том, что включил популярное приложение для знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации. По запросу силовиков владельцы платформы будут выдавать информацию о пользователях и ключи для расшифровки сообщений. Несмотря на то что в реестр Tinder попал только 31 мая, ФСБ может запросить данные за любой период, объясняют юристы.

— Имеют право запросить информацию в отношении любого лица, которое подозревают в причастности к преступлению, — говорит адвокат Алексей Бушмаков. — В случае отказа Tinder ждет блокировка.

Впрочем, суровые требования на самих пользователях не отразятся. Юрист Александр Щербинин полагает, что читать каждый чат спецслужбы не будут.

— Ничего критичного не произошло, это общая тенденция усиления контроля со стороны Роскомнадзора и ФСБ к операторам данных и сервисам. Мы помним, как некоторое время назад началась борьба с Telegram. Официальная версия — необходимость борьбы с терроризмом, отмыванием доходов, полученных незаконным путем, и так далее, — рассуждает юрист Александр Щербинин. — Речь не идет о том, чтобы каждую фотографию, каждый чат кто-то исследовал. Просто наличие доступа позволит предотвращать преступления, раскрывать совершенные — по крайней мере официально это звучит так. Поэтому тем, кто ведет законопослушную жизнь, опасаться не стоит.

По последним данным, в Tinder зарегистрированы более 50 миллионов пользователей. В приложении они оставляют информацию о возрасте, образовании, месте работы, а также увлечениях и интересах. Работает сервис по геолокации, отслеживая потенциальных собеседников в заданном радиусе. Официальных комментариев от представителей сервиса до сих пор нет, однако на сайте в разделе «Политика конфиденциальности» прописывается возможность передачи данных пользователя прочим службам:

— Мы можем раскрыть вашу информацию, если это необходимо, чтобы: а) исполнять судебные решения, такие как судебный приказ, повестка в суд или ордер на обыск, расследование по линии правительства / правоохранительных органов или другие правовые требования; б) оказывать помощь в предупреждении или выявлении преступности (в каждом случае соответственно действующему законодательству); в) для защиты безопасности пользователя.

В Сети уже обсудили новость. Публикуем лучшее и смешное.

В апреле 2018 года схожим образом в свой реестр Роскомнадзор решил включить мессенджер Telegram. Получив отказ, попытался заблокировать приложение. Но до сих пор сделать этого не удалось.

ТЕКСТ

Мария Захарова

ТЕГИ

интернет-знакомстваРоскомнадзорTinder

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КОММЕНТАРИИ (8)

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
3 июн 2019 в 20:36

1. Знакомиться нужно на улице.
2. Общаться нужно в парке.
3. Договариваться нужно в кафе
4. А говорить друг другу радости ночью.

Но все ли женщины будут знакомиться на улице?
Вот в чем вопрос?

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elka
3 июн 2019 в 20:43

Негативно отношусь к чату знакомств, никогда и мысли не было там застрять.Для того чтобы найти спутника жизни- реальное общение надо и живое восприятие !По инету можно только книги читать, новости комментить, расширять кругозор, для общения женщина-мужчина это не годится, это Живьём пробуйте.

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
3 июн 2019 в 20:34

Абсолютно всю переписку в мессенджерах надо читать. Законопослушным нечего скрывать