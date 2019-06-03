В Новосибирске сняли фильм про обворованного в школе Деда Мороза

В Новосибирске сняли и показали короткометражный художественный фильм «Главное — верить!» про обворованного в школе Деда Мороза. Премьера прошла сегодня вечером в кинозале «Синема».



О фильме корреспонденту НГС рассказала продюсер кинокомпании JuniorFilm Наталья Рузайкина.



«Снимали фильм мы около пяти месяцев. Даже после 8 марта снимали, как Дед Мороз падает в сугроб. <…> В январе-феврале, когда были морозы, мы снимали сцены в помещениях, а когда стало тепло, снимали на улице. <…> Дед Мороз бегал по школьному двору и падал в сугроб. Вообще у нас там было [по сюжету] 4 Деда Мороза. Из окон смотрели люди и удивлялись: вроде 8 Марта уже прошло, а тут бегают Деды Морозы. Было забавно. <…> Снега хватило: как раз был шикарный снегопад, белоснежные сугробы и ярко светило солнышко», — сообщила Наталья Рузайкина.

