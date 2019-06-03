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Культура
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В Новосибирске сняли фильм про обворованного в школе Деда Мороза

Ради красивых кадров артистов заставляли бегать по сугробам в марте

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Премьера фильма «Главное — верить!» прошла в кинозале «Синема» с аншлагом: зрители заняли все проходы и место перед первым рядом

Фото: Илья Калинин

В Новосибирске сняли и показали короткометражный художественный фильм «Главное — верить!» про обворованного в школе Деда Мороза. Премьера прошла сегодня вечером в кинозале «Синема».

О фильме корреспонденту НГС рассказала продюсер кинокомпании JuniorFilm Наталья Рузайкина.

«Снимали фильм мы около пяти месяцев. Даже после 8 марта снимали, как Дед Мороз падает в сугроб. <…> В январе-феврале, когда были морозы, мы снимали сцены в помещениях, а когда стало тепло, снимали на улице. <…> Дед Мороз бегал по школьному двору и падал в сугроб. Вообще у нас там было [по сюжету] 4 Деда Мороза. Из окон смотрели люди и удивлялись: вроде 8 Марта уже прошло, а тут бегают Деды Морозы. Было забавно. <…> Снега хватило: как раз был шикарный снегопад, белоснежные сугробы и ярко светило солнышко», — сообщила Наталья Рузайкина.

Кинорежиссер Олег Захаров в роли бандита 

Фото: компания JuniorFilm

По сюжету фильма во время празднования школьного новогоднего праздника выяснилось, что от ворот школы угнали автомобиль Деда Мороза со всеми подарками. Ученики из 6 «А» и 6 «Б» классов решили самостоятельно, не дожидаясь полиции, провести расследование и отыскать пропавший автомобиль. Съёмками этого фильма занимался режиссёр Олег Захаров, сыгравший в фильме одного из бандитов и участвовавший в сценах драк и погонь.

На премьере фильма «Главное — верить!» присутствовали актёры, их родители и друзья. Широкий показ авторы фильма планируют сделать ближе к Новому году.

В мае НГС рассказал о жителях города Обь, которые сняли короткометражный фильм «Харон и невеста» в жанре фэнтези, чтобы привлечь внимание к проблемам города. 

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КОММЕНТАРИИ (8)

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elka
3 июн 2019 в 22:09

Главное верить.А Вы все во что верите, ну правда интересно .Сегодняшние дети не верят в деда Мороза, как мы когда-то,волшебства не ждут наши дети и не верят в него, вот в чем катастрофа, у них нет этого чувства,есть трезвый расчёт, есть стремление к выживанию,но сказок нет и волшебства.Не смотрела это видео,в реалиях нашего времени смотрится Комично, волшебного нет и веры в чудеса, дед Мороз-обычный отец семейства в тапках и халате .

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
3 июн 2019 в 22:01

"....обворованного в школе Деда Мороза..."

Кто-то в детстве мечтал украсть у Деда Мороза его мешок.
Не получилось!
Теперь свои нереализованные детские мечты реализует ввиде съемок бредового кинА.

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
3 июн 2019 в 21:58

Это художественный фильм, в реальности такое не может произойти, потому что в школах есть сотрудник ЧОПа