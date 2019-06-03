В Новосибирске сняли фильм про обворованного в школе Деда Мороза

В Новосибирске сняли и показали короткометражный художественный фильм «Главное — верить!» про обворованного в школе Деда Мороза. Премьера прошла сегодня вечером в кинозале «Синема».
О фильме корреспонденту НГС рассказала продюсер кинокомпании JuniorFilm Наталья Рузайкина.
«Снимали фильм мы около пяти месяцев. Даже после 8 марта снимали, как Дед Мороз падает в сугроб. <…> В январе-феврале, когда были морозы, мы снимали сцены в помещениях, а когда стало тепло, снимали на улице. <…> Дед Мороз бегал по школьному двору и падал в сугроб. Вообще у нас там было [по сюжету] 4 Деда Мороза. Из окон смотрели люди и удивлялись: вроде 8 Марта уже прошло, а тут бегают Деды Морозы. Было забавно. <…> Снега хватило: как раз был шикарный снегопад, белоснежные сугробы и ярко светило солнышко», — сообщила Наталья Рузайкина.
По сюжету фильма во время празднования школьного новогоднего праздника выяснилось, что от ворот школы угнали автомобиль Деда Мороза со всеми подарками. Ученики из 6 «А» и 6 «Б» классов решили самостоятельно, не дожидаясь полиции, провести расследование и отыскать пропавший автомобиль. Съёмками этого фильма занимался режиссёр Олег Захаров, сыгравший в фильме одного из бандитов и участвовавший в сценах драк и погонь.
На премьере фильма «Главное — верить!» присутствовали актёры, их родители и друзья. Широкий показ авторы фильма планируют сделать ближе к Новому году.
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