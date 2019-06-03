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Криминал

Суд выписал сотруднику строительной компании штраф в 50 тысяч за смерть подчиненного

Рабочий не был официально трудоустроен и не прошёл инструктажа по безопасности

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В конце февраля во время демонтажа в здании кинотеатра «Космос» на одного из рабочих упала бетонная плита

Фото: Александр Ощепков

Калининский районный суд Новосибирска обязал сотрудника строительной компании выплатить штраф в 50 тысяч — в конце февраля во время демонтажа в здании кинотеатра «Космос» на одного из рабочих упала бетонная плита, раздавив его насмерть.

Информация об этом появилась на сайте Следственного комитета России по Новосибирской области. Как уточняется на сайте ведомства, штраф выписали ответственному за безопасность 38-летнему новосибирцу. 

«В ходе следствия и в судебном заседании установлено, что 22 февраля <...> на объекте здания "Центр хоккейного мастерства" (бывший кинотеатр "Космос". — Прим. ред.) во время проведения внутренних демонтажных работ произошло падение бетонной плиты, в результате происшествия от полученных множественных телесных повреждений, расценивающийся как тяжкий вред здоровью, наступила смерть потерпевшего на месте происшествия. 38-летний обвиняемый, действующий по заданию в качестве подрядчика ООО "НСК-ЭКСПЕРТ ГРУПП", являлся ответственным за соблюдение требований безопасности при производстве строительных работ», — говорится в сообщении СК.

Тогда на место приехали спасатели, однако рабочий погиб сразу же

Фото: vk.com/mass54

В Следственном комитете подчеркнули, что рабочие не были официально трудоустроены и с ними не проводили инструктаж по технике безопасности. 

«Таким образом, обвиняемый, являясь лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению правил безопасности при ведении строительных и иных работ, не принял должных мер к обеспечению безопасности проводимых работ, что повлекло смерть потерпевшего», — пояснили в ведомстве.

Новосибирца признали виновным по ч. 2 ст. 15 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). 

«Вину в совершении инкриминированного преступления обвиняемый признал и полностью загладил причиненный преступлением вред, возместив ущерб потерпевшему. <...> 3 июня ходатайство следователя судом рассмотрено и удовлетворено, обвиняемый от уголовной ответственности освобожден, ему назначен штраф на сумму 50 000 рублей», — рассказали в Следственном комитете.

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смертьсудштраф

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КОММЕНТАРИИ (12)

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elka
3 июн 2019 в 20:03

Просто пилотаж..В 50 тысяч оценена человеческая жизнь,заметьте простого рабочего..А если бы под плитой оказался выше человек ,неужели все свелось бы к «денежному расчёту..»

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
3 июн 2019 в 20:00

"....рабочие не были официально трудоустроены..."

Ну и какой спрос с ответственного за охрану труда?
На основании чего он должен был их инструктировать?

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
3 июн 2019 в 19:51

Поддерживаю. Финансовое наказание - самое лучшее.