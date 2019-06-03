Суд выписал сотруднику строительной компании штраф в 50 тысяч за смерть подчиненного

Калининский районный суд Новосибирска обязал сотрудника строительной компании выплатить штраф в 50 тысяч — в конце февраля во время демонтажа в здании кинотеатра «Космос» на одного из рабочих упала бетонная плита, раздавив его насмерть.

Информация об этом появилась на сайте Следственного комитета России по Новосибирской области. Как уточняется на сайте ведомства, штраф выписали ответственному за безопасность 38-летнему новосибирцу.

«В ходе следствия и в судебном заседании установлено, что 22 февраля <...> на объекте здания "Центр хоккейного мастерства" (бывший кинотеатр "Космос". — Прим. ред.) во время проведения внутренних демонтажных работ произошло падение бетонной плиты, в результате происшествия от полученных множественных телесных повреждений, расценивающийся как тяжкий вред здоровью, наступила смерть потерпевшего на месте происшествия. 38-летний обвиняемый, действующий по заданию в качестве подрядчика ООО "НСК-ЭКСПЕРТ ГРУПП", являлся ответственным за соблюдение требований безопасности при производстве строительных работ», — говорится в сообщении СК.