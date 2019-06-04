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Дороги и транспорт

На Ипподромской появилась смертельно опасная четверная колея

Крупнейшая скоростная магистраль города покрылась ямами, трещинами и страшной колеёй

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Ездить по Ипподромской стало страшно

Фото: Дмитрий Косенко / НГС 

На Ипподромской магистрали Новосибирска сформировалась так называемая четверная колея — таким асфальт стал в левой полосе на участке от Фрунзе до Гоголя при движении в сторону Сухого лога. Здесь в дорожном покрытии видны четыре глубокие и отчётливые борозды. 

Ипподромская не ремонтируется несколько лет, и первые признаки колеи появились тут уже давно. В левой полосе указанного участка автомобили сначала «протоптали» две борозды, потом сместились немного в сторону — колея размножилась. 

Редактор НГС.АВТО Дмитрий Косенко сегодня побывал на всей Ипподромской магистрали и убедился, что ездить по улице стало страшно, особенно на этом критическом участке. Машину легко может выбросить из колеи и даже развернуть. В других местах магистрали присутствуют «обычная» колея, ямы, трещины, разваливающиеся заплатки. 

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой сообщить сроки устранения колеи на Ипподромской магистрали. На момент публикации ответ ещё не поступил. 

Ранее НГС в своем рейтинге проблемных дорог называл Ипподромскую самой позорной улицей Новосибирска, поскольку состояние крупнейшей скоростной магистрали города со скоростным лимитом в 80 км/ч является непотребным для её статуса. 

Почитайте о других дорожных проблемах Новосибирска, например, как разваливается Коммунальный мост

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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ТЕГИ

Ипподромскаяколеяямы

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КОММЕНТАРИИ (52)

Петрович
4 июн 2019 в 11:44

Локоть и Травников - позорники. Ужасные разбитые дороги, еще и с колеёй. Пыль после зимы как лежала так и лежит. Не город, а помойка!!!!

Белоснежка
4 июн 2019 в 11:44

Может пора начать ремонтировать в городе дороги? Я такого кошмара не помню. Все улицы в ямах , и центр, и не центр. Позор властям. И ведь сами же выбрали...

С той стороны
4 июн 2019 в 11:44

Только проснулись ? она там уже больше года .