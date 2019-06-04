На Ипподромской появилась смертельно опасная четверная колея

На Ипподромской магистрали Новосибирска сформировалась так называемая четверная колея — таким асфальт стал в левой полосе на участке от Фрунзе до Гоголя при движении в сторону Сухого лога. Здесь в дорожном покрытии видны четыре глубокие и отчётливые борозды.

Ипподромская не ремонтируется несколько лет, и первые признаки колеи появились тут уже давно. В левой полосе указанного участка автомобили сначала «протоптали» две борозды, потом сместились немного в сторону — колея размножилась.

Редактор НГС.АВТО Дмитрий Косенко сегодня побывал на всей Ипподромской магистрали и убедился, что ездить по улице стало страшно, особенно на этом критическом участке. Машину легко может выбросить из колеи и даже развернуть. В других местах магистрали присутствуют «обычная» колея, ямы, трещины, разваливающиеся заплатки.