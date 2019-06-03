Белым медведям из зоопарка построили огромный маяк

В вольере белых медведей из Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило появился декоративный маяк — в него спрятали генератор льда.



Объёмная композиция появилась на крыше вольера, в котором содержатся белая медведица Герда и два её медвежонка. Сегодня, 3 июня, маяк заметила и сфотографировала постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

«В пятницу его точно не было», — уточнила посетительница.



По её наблюдениям, внутри башенки спрятан генератор льда, который прежде открыто стоял на крыше вольера. Ранее уже НГС показывал видео, на котором медвежата радуются майскому снегу из льдогенератора и устраивают смешную возню в сугробе.

