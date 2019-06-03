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Милота

Белым медведям из зоопарка построили огромный маяк

Его поставили на крыше вольера — внутри спрятан генератор льда

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Маяк поставили на том месте, где раньше открыто стоят льдогенератор — снег из него падает в вольер медведей по желобку

Фото: Анна Новикова

В вольере белых медведей из Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило появился декоративный маяк — в него спрятали генератор льда.

Объёмная композиция появилась на крыше вольера, в котором содержатся белая медведица Герда и два её медвежонка. Сегодня, 3 июня, маяк заметила и сфотографировала постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

«В пятницу его точно не было», — уточнила посетительница.

По её наблюдениям, внутри башенки спрятан генератор льда, который прежде открыто стоял на крыше вольера. Ранее уже НГС показывал видео, на котором медвежата радуются майскому снегу из льдогенератора и устраивают смешную возню в сугробе.

О том, что в вольере белых медведей появится декоративный маяк, стало известно ещё в начале апреля. Тогда зоопарк разместил объявление об этом на сайте госзакупок. 

В документах закупки сообщалось, что композиция будет состоять из металлического каркаса и декораций из стеклопластика, а высота маяка будет 3,5 метра. Элементы композиции планировалось расписать и задекорировать. Создание и монтаж необычной композиции зоопарк оценил в 329,8 тысячи рублей. 

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ТЕКСТ

Ольга Хмелевская

ТЕГИ

Новосибирский зоопаркБелые медведи

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КОММЕНТАРИИ (6)

Фото пользователя
elka
3 июн 2019 в 19:22

Главный критик и оценщик это Герда и ее медвежата.Этот маяк на их территории:)

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
3 июн 2019 в 19:18

Маяк - это хорошо!
Теперь заблудшие новосибирцы (коих в городе 95 процентов) точно найдут себе верный путь и выйдут на правильную дорогу.
Отныне новосибирцам будут светить два маяка!
1. В зоопарке у медведей.
2. Мои комментарии на НГС.

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
3 июн 2019 в 19:16

Регулярно перечисляю деньги на благотворительность. Рад, что они так тратятся