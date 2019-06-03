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Развлечения

Королева Кузбасса научилась открывать шампанское ножом и выиграла конкурс красоты в Новосибирске

В конкурсе приняли участие 12 королев красоты из разных регионов

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Жюри единогласно присудило победу Ольге Тимошенко из Кемеровской области

Фото: instagram.com/olga_v_s

В Новосибирске прошёл межрегиональный конкурс красоты и материнства «Леди Сибири — 2019». По его итогам победу одержала 32-летняя Ольга Тимошенко. 

Незадолго до новосибирского события девушка выиграла конкурс в своём регионе и получила титул «Леди Кузбасс — 2019», что дало ей право выйти на следующий этап и претендовать на корону Сибири.

«Это авторский запатентованный проект, который проводится с 2013 года. Королевы из городов Сибири съезжаются в Новосибирск, и мы выбираем лучшую. В этот раз корона Сибири отправится в Кузбасс. Обязательное условие — участница должна быть мамой, потому что цель проекта — пропаганда материнства и целостности семьи», — рассказала корреспонденту НГС автор и организатор проекта Елена Шкуратова.

12 участниц представляли свой регион на четырех этапах состязания, в том числе два спортивных (велопробег и заезд на квадроциклах), один интеллектуальный и дефиле. В финале жюри выбрали одну победительницу — сибирячку, которая по итогу набрала наибольшее количество баллов. Состязание между королевами длилось неделю, к каждой участнице был приставлен личный куратор, который не мог проголосовать за свою подопечную.

Самое большое количество баллов набрала Ольга Тимошенко из Кузбасса, ей присудили титул «Леди Сибири — 2019».

На фото слева направо: обладательница титула «Леди Сибири — 2019» Ольга Тимошенко, организатор конкурса Елена Шкуратова и «Королева Сибири — 2019» Инга Первушина

Фото: Елена Шкуратова

«Я мама в декрете, и участие в конкурсе позволило разнообразить мои будни. Я немного засиделась, заскучала, мне хотелось общения, новых знакомств. Первый конкурс проходил в моем регионе и длился он 4 месяца. Там я много чему научилась и решила попробовать себя дальше. Я сама из Барнаула, живу в Кемерово, а прописка у меня в Новосибирске — леди Сибири это же прям про меня», — поделилась впечатлениями о конкурсе Ольга Тимошенко. Она добавила, что ни в первый, ни во второй раз победы не ожидала.

По словам Тимошенко, одним из самых интересных моментов конкурса стали бьюти-девичник и мастер-класс по открыванию шампанского ножом. 

В мае три красотки из Новосибирска вошли в топ-100 конкурса мужского журнал MAXIM — победительница попадёт на обложку сентябрьского номера.

Алёна Золотухина
Фото instagram.com/olga_v_s (1), Елены Шкуратовой (2)

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Алёна Золотухина

ТЕГИ

конкурс красотысибирячкиледи сибири 2019леди кузбасс 2019

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КОММЕНТАРИИ (18)

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Tибyл
3 июн 2019 в 19:09

"Обязательное условие - участница должна быть мамой, потому что цель проекта — пропаганда материнства и целостности семьи". Прекрасно...А теперь расскажите мне, как умение открывать ножом шампанское способствует пропаганде материнства и целостности семьи...

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Директор Завода (Ржака)
3 июн 2019 в 18:38

У нас таких полгорода с неместной регистрацией.

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
3 июн 2019 в 18:36

"....мастер-класс по открыванию шампанского ножом...."

1. Сомнительный конкурс, сомнительное "умение". Не каждый мужчина это умеет, а женщине это зачем?!
2. Зачем женщине уметь открывать шампанское да еще и ножом?)))))
Настоящая женщина обязана пить шампанское из бокала, которое принесет, откроет и нальет туда ее любимый мужчина (ухаживание никто не отменял).
3. Королева - и САМА открывает шампанское ножом?)))))
Измельчали нынче королевы-то...
Что они еще сейчас умеют, современные корлевы?
Не чавкать во время еды?
Тихо сморкаться в платочек?