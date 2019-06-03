Королева Кузбасса научилась открывать шампанское ножом и выиграла конкурс красоты в Новосибирске

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6 мая 2019
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Жюри единогласно присудило победу Ольге Тимошенко из Кемеровской области
Фото: instagram.com/olga_v_s
В Новосибирске прошёл межрегиональный конкурс красоты и материнства «Леди Сибири — 2019». По его итогам победу одержала 32-летняя Ольга Тимошенко.
Незадолго до новосибирского события девушка выиграла конкурс в своём регионе и получила титул «Леди Кузбасс — 2019», что дало ей право выйти на следующий этап и претендовать на корону Сибири.
«Это авторский запатентованный проект, который проводится с 2013 года. Королевы из городов Сибири съезжаются в Новосибирск, и мы выбираем лучшую. В этот раз корона Сибири отправится в Кузбасс. Обязательное условие — участница должна быть мамой, потому что цель проекта — пропаганда материнства и целостности семьи», — рассказала корреспонденту НГС автор и организатор проекта Елена Шкуратова.
12 участниц представляли свой регион на четырех этапах состязания, в том числе два спортивных (велопробег и заезд на квадроциклах), один интеллектуальный и дефиле. В финале жюри выбрали одну победительницу — сибирячку, которая по итогу набрала наибольшее количество баллов. Состязание между королевами длилось неделю, к каждой участнице был приставлен личный куратор, который не мог проголосовать за свою подопечную.
Самое большое количество баллов набрала Ольга Тимошенко из Кузбасса, ей присудили титул «Леди Сибири — 2019».
«Я мама в декрете, и участие в конкурсе позволило разнообразить мои будни. Я немного засиделась, заскучала, мне хотелось общения, новых знакомств. Первый конкурс проходил в моем регионе и длился он 4 месяца. Там я много чему научилась и решила попробовать себя дальше. Я сама из Барнаула, живу в Кемерово, а прописка у меня в Новосибирске — леди Сибири это же прям про меня», — поделилась впечатлениями о конкурсе Ольга Тимошенко. Она добавила, что ни в первый, ни во второй раз победы не ожидала.
По словам Тимошенко, одним из самых интересных моментов конкурса стали бьюти-девичник и мастер-класс по открыванию шампанского ножом.