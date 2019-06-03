Королева Кузбасса научилась открывать шампанское ножом и выиграла конкурс красоты в Новосибирске

В Новосибирске прошёл межрегиональный конкурс красоты и материнства «Леди Сибири — 2019». По его итогам победу одержала 32-летняя Ольга Тимошенко.

Незадолго до новосибирского события девушка выиграла конкурс в своём регионе и получила титул «Леди Кузбасс — 2019», что дало ей право выйти на следующий этап и претендовать на корону Сибири.



«Это авторский запатентованный проект, который проводится с 2013 года. Королевы из городов Сибири съезжаются в Новосибирск, и мы выбираем лучшую. В этот раз корона Сибири отправится в Кузбасс. Обязательное условие — участница должна быть мамой, потому что цель проекта — пропаганда материнства и целостности семьи», — рассказала корреспонденту НГС автор и организатор проекта Елена Шкуратова.